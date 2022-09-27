CNN：美海軍最先進水面戰艦抵東亞 中國密切關注

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（中央社首爾27日綜合外電報導）CNN報導，美國海軍最先進水面戰艦「宋瓦特號」驅逐艦正在西太平洋的一趟任務中展現匿蹤能力，這趟任務可能替美國未來在這個地區的極音速飛彈部署預作準備。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國海軍有3艘宋瓦特級多重任務導引飛彈驅逐艦，宋瓦特號（USS Zumwalt,DDG-1000）是一號艦，美國海軍表示，宋瓦特號將「為潛在對手製造新一層級的戰場複雜性」。

中國顯然是美國在太平洋的潛在對手之一，因此北京當局肯定會密切關注宋瓦特號動向。

曾是美國海軍上校的分析師舒斯特（Carl Schuster）說，「匿蹤戰艦會引來（中國）極大的關注」，尤其是如果宋瓦特號搭載極音速武器。

美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）今年8月公布的報告提到，宋瓦特號明年將升級，以裝載美國國防部的「通用極音速滑翔載具」（Common-Hypersonic Glide Body, C-HGB）；這種武器系統是利用助推火箭發動機來發射極音速飛彈。

根據今年5月的美國國會研究處（Congressional Research Service）報告，「通用極音速滑翔載具將具有機動性，因此更難偵測和攔截，還能以5馬赫以上的速度飛行…至少比音速快5倍，或達每小時2萬921公里」。

報告還表示：「通用極音速滑翔載具意在光憑藉其速度就能摧毀目標。」

社群媒體上的貼文顯示，宋瓦特號上週暫時停泊關島後，26日抵達了日本。

美國海軍聲明說，宋瓦特號被分派到第15驅逐艦中隊（Destroyer Squadron 15），也就是美國海軍在海外駐紮的最大驅逐艦中隊，在東京附近的橫須賀海軍基地外行動。

根據美國海軍簡介，宋瓦特號長185公尺，排水量1.6萬公噸，「是全球最大、技術最先進的水面戰艦」。

相較之下，美國海軍艦隊骨幹「勃克級」（Arleigh Burke-class）驅逐艦的船身比宋瓦特號少了約30公尺，排水量不到1萬公噸。

而中國最大的水面戰艦「055型飛彈驅逐艦」滿載排水量約為1.2萬到1.3萬公噸。

中國人民解放軍海軍船艦雖然無法在船體大小上與宋瓦特號匹敵，數量卻肯定占上風。

美國海軍只有3艘宋瓦特級船艦，另兩艘是孟蘇爾號（USS Michael Monsoor, DDG-1001）和將在未來服役的詹森號（USS Lyndon B. Johnson,DDG-1002）。

解放軍海軍則有6艘現役055型飛彈驅逐艦，而且中國正大規模造船，海軍艦隊規模已超越美國成為世界最大，預期未來也會有更多055型驅逐艦。

宋瓦特號配備20套垂直發射系統，可裝80枚飛彈，可攻擊陸地、海上目標及反潛火箭，但055型驅逐艦擁有112套具有同樣能力的艦載通用垂直發射系統。

美國海軍表示，宋瓦特號集各種創新於一身，其中最引人矚目的是匿蹤設計。

美國海軍簡介提到：「船舷內傾的穿浪型船體設計，促使多種先進發展得以實現，複合上層結構大幅降低了雷達截面（radar cross section）和其他可識別特徵，讓這艘船更不易被海上敵方偵測到。」

CNN提到，一般認為戰艦移動即是「部署」，但一名美國海軍官員說，海軍不用這個詞來稱呼宋瓦特號目前在太平洋上的任務。

這名官員說：「雖然這艘船和艦上官兵與其他船艦一樣肩負任務，但他們的工作是艦隊整合過程的一部分，也就是將此一等級的船艦納入作戰環境，瞭解它如何與其他船艦/平台一起運作得最好。」

舒斯特說，在美國海軍能於艦上搭載極音速武器之前，宋瓦特號行動的「政治意義甚於軍事意義」。

他說：「每艘（宋瓦特級）船艦耗資超過80億美元，海軍很難找到任務派給這些目前武裝還不多的船艦。」

但他也說，這還是能讓中國海軍斟酌行事。（譯者：曾依璇/核稿：陳正健）1110927