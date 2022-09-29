烏克蘭4區入俄公投 土耳其批不利恢復外交進程

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡29日專電）土耳其與俄羅斯、烏克蘭關係密切，開戰以來持續居間調解。土國總統艾爾段昨天與烏克蘭總統澤倫斯基通話時表示，在俄羅斯控制的烏克蘭地區舉行「單邊」公投，將破壞恢復外交進程的相關努力。

俄國近日在部分掌控的烏克蘭赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州針對是否脫烏入俄舉行為期5天的公投。俄總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，莫斯科希望「拯救」這些地區的人民。

西方國家領袖相繼譴責這場公投形同騙局後，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）辦公室昨天發布聲明指，艾爾段對澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表達公投不利恢復外交進程外，也稱經黑海出口烏克蘭糧食的協議奏效，類似做法適用於札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的狀況。

艾爾段並說，土耳其隨時準備提供各項支持，透過和平談判解決戰爭。

身為北大西洋公約組織（NATO）成員國，土耳其在黑海鄰國開戰以來，小心翼翼維持平衡。為基輔提供武裝無人機、限制俄軍進入水域和領空之際，艾爾段顧慮俄國是土耳其在能源、貿易和旅遊方面的重要合作夥伴，避免刺激莫斯科。

艾爾段與蒲亭互動密切，引發西方盟國疑慮。即便如此，當涉及烏克蘭主權及領土時，土耳其立場一貫明確：俄羅斯2月承認烏克蘭東部兩個分離區獨立後，艾爾段即告訴蒲亭，他不認可破壞烏克蘭主權完整的作法。

脫烏入俄公投27日結束，4個地區政府在完成計票後都宣稱選舉勝利。澤倫斯基告訴聯合國大會，基輔無法在公投後再與俄國談判，並且會保衛莫斯科占領區內的烏克蘭公民。

聯合國同日重申對維護烏克蘭「領土完整」的承諾。美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，美國將在聯合國安全理事會提出決議案，譴責俄羅斯舉辦這項「假」公投。

中國常駐聯合國代表張軍則在安理會指出，「應該尊重所有國家的主權和領土完整」。前蘇聯國家哈薩克稱，不會承認俄透過公投兼併烏東。

根據俄國新聞通訊社，蒲亭明天將正式宣布這些烏克蘭地區成為俄國的一部分，可能是以蒲亭在克宮對國會成員演說的形式進行，對象可能是國會上院、下院或兩院成員。（編輯:韋樞）1110929