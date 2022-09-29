日本自衛隊前女隊員控性騷 防衛省調查屬實致歉

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本陸上自衛隊一名女性隊員公開控訴遭多名男性隊員性騷擾，防衛省啟動調查後在今天宣布屬實，由陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）吉田圭秀出面向受害當事人致歉。

日本放送協會（NHK）日前報導，截至今年6月都在陸上自衛隊服役的22歲五之井里奈，控訴服役期間遭性騷擾；她日前在網路上發出呼籲時，另有146名現役隊員等人也表示自己受到性騷擾，因此要求防衛省進行內部調查。

日本TBS電視台今天報導，防衛省已認定五之井里奈確實在執行任務時遭到性騷擾。吉田圭秀說，對至今長期承受痛苦的五之井里奈，「我代表陸上自衛隊致上深深歉意」，坦承五之井里奈在2021年8月遭男性隊員性騷屬實。

這些涉及性騷的男性隊員在截至目前為止的搜查與調查時，本來都矢口否認犯行，但最近不只一位隊員已改口承認犯行。

另外，有關五之井里奈過去所屬部隊內，也有其他女性隊員主張遭受性騷擾，在這次防衛省的調查中也確認屬實。

產經新聞報導，防衛省將持續查明涉案隊員，盡速祭出相關懲戒處分。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110929