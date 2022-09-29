促銷活動緊挨兒童色情內容 品牌廠商擬撤推特廣告

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國製造商戴森（Dyson）、日本汽車製造商馬自達（Mazda）等廠商告訴路透社，因為其促銷活動緊挨兒童色情內容，他們將暫停在推特上的行銷活動，或撤掉在推特上的廣告。

資安團體Ghost Data一項網路兒童性侵相關研究找到許多推特帳號，路透社在檢視這些帳號後發現，知名品牌像迪士尼（Walt Disney Co）、美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）、可口可樂（Coca-Cola Co），甚至德州一家兒童醫院等30多個廣告主的廣告，緊挨著和剝削性內容有關的推特帳號。

路透社檢視後發現，其中部分包括「強暴」、「青少年」等相關關鍵字的推文，和企業廣告主促銷推文一起出現。其中一例是鞋子配件品牌Cole Haan的促銷推文和一名使用者說他們正在「交易兒少」內容的推文並列。

Cole Haan品牌總裁馬杜克斯（David Maddocks）告訴路透社：「我們嚇壞了。推特若不想辦法解決，我們就得透過各種方式解決，其中包括不買推特廣告。」

在另一個例子中，一位使用者在推特中搜尋「限年輕女孩，不要男孩」內容，立即出現德州的蘇格蘭禮儀兒童醫院（Scottish Rite Children's Hospital）廣告。蘇格蘭禮儀未立即回覆路透社提出的置評要求。

推特發言人卡斯威爾（Celeste Carswell）在聲明中表示，該公司「不容許兒童性剝削」，同時表示，該公司將在保障兒童安全方面投入更多資源，其中包括招募新職位人員，撰寫政策和執行解決方案。

卡斯威爾還表示，推特目前正和廣告客戶和夥伴密切合作，進行調查並採取行動，避免這種情況再度發生。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110929