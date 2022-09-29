美駐中大使稱北京對台「反應過度」 恐危及和平

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（中央社香港29日綜合外電報導）美國駐中國大使勃恩斯今天表示，華府對台立場沒有改變，且仍堅守一中政策，但北京當局對美國眾議院議長裴洛西訪台「反應過度」，對和平解決方案構成風險。

3月獲任命為駐中國大使的勃恩斯（Nicholas Burns）表示，由於台灣海峽是重要航運路線，東南亞國家也應關切中國在台海的侵擾舉動。

香港「南華早報」今天報導，勃恩斯今天在新加坡梅肯研究院亞洲高峰會（Milken Institute Asia Summit）表示：「倘若有哪一方改變政策，那將是中華人民共和國從近2個月前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台到現在的『過度反應』。」

勃恩斯指出：「海峽中線已存在了68年，維護著（兩岸）和平。（中國）企圖抹滅這點：他們發射飛彈越過台灣上空，落入日本經濟海域，他們還模擬海空封鎖行動。」

勃恩斯說，台海緊張升高與東南亞國家協會（ASEAN）所有成員國都高度相關。

「我想，對我們大家來說，最重要的問題…應該要問的問題是：中華人民共和國面對（台灣主權）爭議，是否會維持和平解決方案。他們會不會秉持這項標準？還是他們會訴諸脅迫、威嚇，或者軍事力量？」

「這是東協全體成員、區域內每個國家，無論大小，都必須關切的問題。我們的確希望中國謹守標準：你在這裡，必須和平行動。」

勃恩斯表示，過去2個月來，美方對北京釋出的訊息很明確：華府將鞏固現狀。

「我真的不認為中國對美國的政策有任何誤解。他們不同意我們的政策，但我們關於一中政策的立場一向很明確。」

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）昨天赴日弔唁日本前首相安倍晉三時表示，華府將持續深化與台灣的「非官方關係」，並支持台灣自我防衛。

儘管美中關係惡化，勃恩斯今天表示，美國不會尋求和中國脫勾，新冷戰也不太可能發生。但他強調，美國將和中國「激烈」競爭。

勃恩斯表示，美國將在科技上和中國競爭，並挑戰其對世界貿易組織（WTO）的承諾，包括中國不願為外國公司創造一個公平的競爭環境。

勃恩斯指出，當前的美中關係比冷戰時期更為錯綜複雜，且將對全球和平和安全造成重大影響。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1110929