選前2個月 巴拉圭選舉法院失火8500台投票機損毀

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（中央社亞松森30日綜合外電報導）巴拉圭官員說，距離總統初選僅剩2個月，最高選舉法院今天發生火警，燒毀數以千計的電子投票箱等設備。消防人員稱找到一名失聯官員的遺體。

法新社報導，最高選舉法院（Superior Court of Elections）院長貝斯塔德（Jamie Bestard）在亞松森市區失火後的法院建築外表示：「目前，我們有8500台選舉機器、筆記型電腦與選舉文件毀損，但我們向國民保證，12月選舉將如期舉行。」

路透社報導，消防隊長維拉（Hermes Villa）證實發現一名官員的遺體，他自火警發生後失聯。

巴拉圭當局出動300多名消防人員趕赴現場救火，火勢延燒6個小時後獲得控制。

在野黨自由黨（Liberal Party）黨魁費瑞洛（Guillermo Ferreiro）聲稱這場火警是蓄意縱火造成。他說：「我毫無疑問認為，這是人為破壞行為。」

最高選舉法院發言人毛羅（Luis Alberto Mauro）沒有駁斥這個想法，但稱尚未找到縱火證據。他說，「我們需要一點時間來調查起火原因」。

巴拉圭總統初選訂於12月18日舉行，2023年4月30日將舉行總統選舉。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110930