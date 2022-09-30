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烏軍收復東北要地庫皮揚斯克 運送人道救援糧食

2022/9/30 15:53（9/30 16:02 更新）
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烏克蘭消防人員和民間志工29日經由橋上完好無損的人行通道，運送第一批人道援助糧食進庫皮揚斯克。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
烏克蘭消防人員和民間志工29日經由橋上完好無損的人行通道，運送第一批人道援助糧食進庫皮揚斯克。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
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（中央社烏克蘭庫皮揚斯克29日綜合外電報導）法新社記者今天看到，烏克蘭軍隊已經控制東北部重要城市庫皮揚斯克所有地區，將分割該市的奧斯科爾河東岸殘存俄軍從他們的陣地全部趕走。

烏軍部隊本月稍早為解放俄羅斯占領的哈爾科夫州（Kharkiv）地區發動閃電攻勢，將主要鐵路樞紐庫皮揚斯克（Kupiansk）大部分地區從俄軍手中奪回。

但俄軍在一座被毀壞的公路橋另一頭、奧斯科爾河（Oskil River）東岸堅持了一段時間。在平民逃入烏克蘭領土之際，雙方持續以砲火互轟對方。

烏克蘭消防人員和民間志工今天經由橋上完好無損的人行通道，運送第一批人道援助糧食。

當2000箱英國提供的食物被送過去時，庫皮揚斯克軍方行政長官卡納什維奇（Andriy Kanashevych）表示：「這將是送往對岸的第一批人道援助物資。」

當地不時響起迫擊砲聲，在東岸的烏克蘭戰車和裝甲車從寫有俄羅斯「Z」標誌、被摧毀的汽車和卡車旁駛過。

記者們見到至少5具身穿俄式軍裝的遺體，躺在有俄羅斯標誌的毀壞車輛旁邊。（譯者：陳昱婷/核稿：楊明暐）1110930

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