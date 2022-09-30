更多編輯台推薦新聞：
入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林秉樞施暴高嘉瑜 一審判2年2月
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

烏克蘭稱俄羅斯飛彈擊中平民車隊 釀23死28傷

2022/9/30 15:35（9/30 15:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭30日表示，俄軍飛彈擊中南部城市札波羅熱附近載運平民的車隊，至少23人死亡。（圖取自twitter.com/FedorovMykhailo）
烏克蘭30日表示，俄軍飛彈擊中南部城市札波羅熱附近載運平民的車隊，至少23人死亡。（圖取自twitter.com/FedorovMykhailo）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社札波羅熱30日綜合外電報導）烏克蘭地方首長今天表示，俄羅斯發射飛彈擊中烏克蘭南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）附近載運平民的車隊，造成至少23人死亡，28人受傷。

目擊者告訴路透社，看到約12具屍體，其中4具在車裡，並表示飛彈在事發地點的汽車商場附近地上留下巨大坑洞。

札波羅熱州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）在通訊軟體Telegram發文說，「目前為止有23人身亡，28人受傷，全是平民」。

他表示，俄軍瞄準的人道車隊正要駛往被俄國占領的領土，去接親屬到安全地點。他並貼出車輛被燒焦，屍體橫陳在路上的照片。他稱救援人員已趕到現場。

巨大衝擊令空中大量塵土飛揚，車輛插滿彈片，車窗都被震碎。受波及的大多是汽車，還有3輛貨車都被炸飛。

車內塞滿乘客的物品、毯子和行李箱。在一輛黃色汽車裡，駕駛的屍體倒向乘客座位，左手還搭在方向盤上。

俄國方面並未立即承認發射飛彈。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1110930

延伸閱讀
俄羅斯將兼併烏克蘭4州 事件脈絡影響一次看烏克蘭將強勢回應俄國兼併 開國安會做重大決策俄羅斯為戰烏克蘭亂發兵單 蒲亭首認局部動員不順北溪天然氣估10/2前漏盡 不致對氣候重大衝擊
史塔魯克
烏克蘭核電廠周邊再遭砲擊 居民學用碘防輻射外洩
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄羅斯為戰烏克蘭亂發兵單 蒲亭首認局部動員不順