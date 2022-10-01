布吉納法索1年內兩度政變 軍事強人總統遭推翻

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西非國家布吉納法索陸軍上尉卓爾9月30日晚間透過國家電視台發表聲明說，他已推翻軍事強人總統達米巴（圖），並解散了政府。（路透社）

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（中央社布吉納法索首都瓦加杜古30日綜合外電報導）西非國家布吉納法索陸軍上尉卓爾今天晚間透過國家電視台發表聲明說，他已推翻軍事強人總統達米巴，並解散了政府。這是布吉納法索8個多月內的第2次政變。

路透社報導，卓爾（Ibrahim Traore）表示，由於達米巴（Paul-Henri Damiba）無法處理日益惡化的伊斯蘭主義者叛亂情形，今年1月幫助他取得政權的一群官員決定推翻這位領導人。達米巴今年1月也以類似的理由推翻前總統卡波雷（Roch Kabore）。

卓爾說，憲法已暫停施行，過渡憲章終止，邊境無限期關閉，所有政治和民間社會活動也都暫停。他宣布從晚間9時到清晨5時實施宵禁。

卓爾署名、由另一名官員在電視上宣讀的聲明說道：「面對日益惡化的局勢，我們已多次努力說服達米巴重新將過渡期的重點放在安全問題上。」這位官員說話時，旁邊有一群身穿軍裝和重甲的軍人。

聲明指出，達米巴拒絕官員要他重組軍隊的提議，而是延續導致前一個政權垮台的軍事結構。

聲明說：「達米巴的行為讓我們漸漸認為，他的抱負已經偏離了我們訂定的目標。我們今日決定罷黜達米巴。」

聲明還說，很快將邀集國家利益相關者通過新的過渡憲章，並指定新的文人政府或軍政府總統。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1111001