布吉納法索叛亂未平引軍方政變 西非經濟共同體譴責

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（中央社布吉納法索瓦加杜古1日綜合外電報導）西非布吉納法索一群軍官已推翻軍政府總統達米巴，奪取國家控制權，並宣稱要使這個聖戰主義肆虐的國家重返和平。布國8個多月內已2度政變，達米巴今年初也是透過類似理由發動政變掌權。

法新社報導，昨天黎明之前，布吉納法索首都瓦加杜古（Ouagadougou）總統府一帶傳出了槍聲，最後結果是一場政變推翻了達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）。

昨天下午8時之前不久，十多名軍官現身國營廣電公司頻道，宣布革除達米巴中校的總統職位，因為他未能遏止伊斯蘭教聖戰分子的叛亂活動；並宣布，由34歲的卓爾（Ibrahim Traore）上尉主政。

這些軍官說：「在單一理想驅策下，我們決定負起責任。這個理想就是，恢復我國領土的安全與完整。」

非洲北部沙赫爾地區（Sahel）許多地方正對抗日益猖獗的聖戰主義叛亂活動，這種暴亂情勢導致馬利、幾內亞和查德等國自2020年以來連連爆發政變。

達米巴今年一月指控前任民選總統卡波雷（Roch Kabore）未能擊退聖戰分子，於是發動政變，自立為這個人口1600萬國家的總統。但至今布吉納法索仍有40%以上領土不在政府控制之下，於是此次政變領導人指控，達米巴也失敗了。

儘管達米巴有與聖戰叛亂分子交手的親身經驗，並藉此在今年一月掌權，但並不足以使桀驁不馴的軍方感到滿意，軍方仍抨擊他在安全方面的表現。

新任軍事領導階層表示：「他根本沒有解放遭到占領的土地，這些原本和平的地區如今遭到恐怖分子控制。」

接著新任領導階層已暫停憲法施行，關閉邊界，解散臨時政府和國會，並實施晚上9時到早上5時的宵禁。

新任強人卓爾原本是在北部卡雅地區（Kaya）擔任「眼鏡蛇」（Cobra）特種部隊指揮官，負責剿滅聖戰分子。

布吉納法索今天開始面對新的不確定情勢，瓦加杜古瀰漫著不安的平靜氣氛，軍人乘坐著裝甲車和皮卡軍車在國營電視中心外把守，但市區幹道逐漸恢復了交通往來。

西非經濟共同體（ECOWAS）「以最強烈字眼譴責」布吉納法索此次政變，稱在2024年7月1日之前重建憲政秩序的目標已有進展的此時發動政變「並不恰當」。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111001