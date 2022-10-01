英防相再訪烏克蘭 與美國聯手加速交付軍援

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）英國國防大臣華勒斯本週再訪烏克蘭，與烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）會晤，商討進一步對烏軍援。透過英、美兩國政府與供應商密切合作，烏克蘭取得軍需的時程已可由數月大幅縮短至數天。

英國國防部28日指出，這樣的軍援速度可謂創紀錄，且不限於已有實戰應用經驗的項目，例如近日供應烏克蘭的約200座裝甲車配備精密軍事通訊裝置，其中就包含數十項從零開始設計的零組件。

華勒斯（Ben Wallace）表示，英國將持續支援烏克蘭。英國今年對烏軍援總額目前估計將高達23億英鎊，僅次於美國，而首相特拉斯（Liz Truss）已承諾，2023年的對烏軍援金額將維持與今年同等水準，且只會加碼、不會減少。

自俄羅斯2月全面侵略烏克蘭以來，英國多方運用國內及國際盟友資源，積極提供貼近烏克蘭戰場實際需求的各項援助，並屢有創舉、展現國際號召力。

例如7月啟動、在英國境內基地執行的訓練計畫至8月已培訓超過2300名軍事經驗趨近於零的烏克蘭「素人」志願兵，且紐西蘭、加拿大、丹麥、芬蘭、瑞典、挪威、德國、荷蘭、拉脫維亞已陸續宣布加入。

該項計畫目標為每120天訓練高達1萬名戰士，課程相當於英國陸軍步兵28週正規訓練的濃縮版，包括實彈射擊槍法、城市作戰、地雷處置、陣地攻擊和防禦、戰場急救、國際法等。訓練每天早上6時開始、晚上10時30分結束，一週7天不間斷，且免費提供可在烏克蘭繼續使用的服裝與裝備。

英國也在本國境內訓練烏克蘭武裝部隊，近期值得關注的發展包括英國供應烏克蘭6套用於清除近岸水雷的輕型無人水下載具，並在英國由皇家海軍及部署於大西洋的美國海軍第六艦隊為烏方訓練數十名操作人員，課程一次為期3週。

英國海軍說明，相關無人水下載具適用於近岸淺海，最有效使用深度為水下100公尺以內。

此外，英方也訓練烏克蘭人員操作桑頓級（Sandown Class）獵雷艦。這兩個水雷相關訓練計畫最早已於7月開始。烏克蘭海軍未來也將使用桑頓級獵雷艦，一如英國和愛沙尼亞海軍。

英國國防部7月底曾宣布一波較大規模軍援，項目包括大型火炮、自走炮、炮彈定位雷達系統、反裝甲武器，以及數百架自殺式無人機，並預告接下來將提供更高階的防空系統、無人機和電子戰設備。

在此之前，時任首相強生（Boris Johnson）6月宣布加碼軍援烏克蘭10億英鎊。英國政府將軍援烏克蘭的支出等同英國國防支出。儘管官方立場為悍衛烏克蘭相當於保衛英國，部分人士仍批評這是「灌水」英國作為北大西洋公約組織（NATO）成員國的國防支出「下限」，即國內生產毛額（GDP）的2%。

為持續確保集體防衛能力，北約各成員國的防長2006年商定，各國應確保國防支出下限為GDP的2%。根據北約最新評估，目前僅約1/3成員國達標。

烏克蘭一名軍方人士7月告訴中央社記者，西方對烏軍援當時僅滿足戰場需求約15%，軍援確實有必要加速擴大。

此外，針對俄方指控烏克蘭在自家港口鄰近海域設置水雷、阻撓農產品出口，這名人士稱這是俄方訊息戰一環、明顯不合邏輯，雖然廣獲媒體引用。

這名人士指出，烏克蘭沒有必要在港口一帶布設水雷、妨礙自家農產品出口，農業是烏克蘭極重要收入來源。至於為防禦而對俄羅斯軍艦發動攻勢，烏克蘭可透過從陸地發射飛彈達成，沒有必要設置水雷威脅國際航運、落人口實。

英國國防部也表示，供應烏克蘭的無人水下載具及獵雷艦將用於應對「俄羅斯布建的水雷」。（編輯：高照芬）1111001