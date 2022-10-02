泰晤士報：因英相反對 英王不出席COP27氣候會議

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國「星期日泰晤士報」今晚報導，在首相特拉斯反對之下，熱中環保的英國國王查爾斯三世將不會出席下月在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）。

英王查爾斯三世（King Charles III）是位堅定的環保人士，長期以來一直致力於提倡保育、有機農業，以及因應氣候變遷。

「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）上個月去世後剛即位的新君查爾斯三世，原本打算在11月6日至18日舉行的COP27會議中發表談話。

但如今這項計畫取消了，因為在女王去世前兩天才被任命為首相的特拉斯（Liz Truss），上月赴白金漢宮晉見國王時反對這項計畫。

特拉斯因所提經濟計畫引發市場動盪而受到抨擊，外界對這位英國新首相產生疑慮，擔心她可能採取縮減英國對對抗氣候變遷承諾的爭議行動。

特拉斯新內閣中有些大臣對於所謂的2050年淨零排放目標表示懷疑，而外界也認為，特拉斯本人對這項政策不如前首相強生（Boris Johnson）有熱情。

COP27將在下月於埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行；星期日泰晤士報報導，特拉斯不太可能參加這次會議。

去年COP26峰會由英國主辦，在蘇格蘭城市格拉斯哥（Glasgow）舉行，已故女王、查爾斯及兒子威廉王子（William）當時都曾在會中發表談話。

對英王和首相是否出席COP27的有關報導，唐寧街首相府和白金漢宮都拒絕置評。

星期日泰晤士報說，這件事「可能會加劇查爾斯和特拉斯之間的緊張關係」，但報導也引述一名政府消息人士的話指出，那次國王與首相見面情況「親切熱絡」，並「沒有發生爭執」。

與此同時，一名王室消息人士告訴星期日泰晤士報說：「國王獲邀前往與會，這並不是秘密」。

他又說：「對於即位後第一次海外訪問要採取什麼步驟，國王必須非常審慎考慮，而他不會參加COP27。」

根據英國的慣例，王室成員的所有海外正式訪問，都是按照政府的建議進行。

不過報導說，查爾斯三世雖然不會親自出席，但仍希望能以某種形式為會議作出貢獻。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1111002