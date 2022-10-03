艾米尼之死抗議延燒 伊朗學生與警方再爆衝突

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（中央社杜拜3日綜合外電報導）根據伊朗社群網站和官方媒體，伊朗安全部隊昨天與首都德黑蘭一所知名大學學生發生衝突，這是庫德族女子艾米尼之死所引發示威活動遭到致命鎮壓的最新跡象。

路透社報導，出身伊朗庫德族地區薩蓋茲鎮（Saqez）的22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）上月在首都德黑蘭（Tehran）被宗教警察以「不當著裝」為由逮捕，並於羈押期間死亡。她的死引發2019年民眾抗議油價飆漲而遭當局鎮壓以來，伊朗首見的大規模街頭抗爭。

反政府示威活動始於9月17日、艾米尼的葬禮當日。許多人呼籲終結伊朗長達40多年的神職人員統治。

擁有約16萬粉絲的維權人士推特帳戶1500tasvir發布多段影片，顯示夏利夫大學（Sharif University）被大批鎮暴警察包圍。據報導，傳統上該校就以異議人士眾多著稱。

其中一段影片顯示，安全部隊發射催淚瓦斯將學生趕出校園，遠處似乎還傳來槍聲。

另一段影片顯示，安全部隊正追捕數十名被困在大學地下停車場的學生。前述帳戶稱，已有數十名學生被捕。

伊朗官媒也提及這所大學的「衝突報導」，並稱科學部長親自訪問校園，以了解情況。

根據稍早的社群媒體貼文，學生昨天在多所大學發動抗議；德黑蘭、雅茲德（Yazd）、克爾曼沙（Kermanshah）、薩南達治（Sanandaj）、希拉茲（Shiraz）和麥什赫德（Mashhad）等多個城市也出現示威活動，參與者高呼「獨立、自由、哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei，伊朗最高領袖）去死！」等口號。

儘管死亡人數不斷增加，且安全部隊動用催淚瓦斯、棍棒，甚至是實彈進行鎮壓，但抗議活動至今仍無趨緩跡象。

總部位於挪威奧斯陸（Oslo）的「伊朗人權」（Iran Human Rights）組織表示，「迄今為止，伊朗各地已有133人喪生」，包括上週在東南部希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）首府薩赫丹（Zahedan）衝突中喪生的40多人。

伊朗最高領袖哈米尼至今仍未對全國示威活動發表評論。抗議活動已蔓延到伊朗的31個省，涵蓋社會各階層，包括少數民族和宗教少數群體都參與其中。

昨天，成千上萬民眾也在法國巴黎遊行，譴責伊朗領導階層，並聲援伊朗境內示威活動。

法新社報導，上週末洛杉磯、多倫多等主要僑民城市舉行大型聲援集會後，大批民眾從法國首都巴黎的共和廣場（Place de la Republique）出發，朝民族廣場（Place de la Nation）前進。

抗議民眾冒著傾盆大雨，高舉「加入第一次女權主義革命！」與「艾米尼，你的名字讓哈米尼的暴政動搖！」等標語。

他們高呼「伊斯蘭共和國去死！」和「獨裁者去死！」，以及伊朗這波示威主要口號「女人、生命、自由」！

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）昨天再度指責伊朗的「敵人」密謀反對該國，並稱他們的企圖已宣告「失敗」。（譯者：施施/核稿：林治平）1111003