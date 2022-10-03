英國新政府政策大轉彎 撤消高收入者減稅計劃

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國宣布取消僅適用於高收入者的最高所得稅稅率不過10天，今天便決定放棄這一計劃，原因是債務驅動的預算引發市場動盪，且在生活成本危機期間推出這項作法引發強烈批評。

法新社報導，在執政的保守黨年度會議第2天，財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）在推特發文稱，他「並未繼續進行」取消最高45%的所得稅稅率，並表示這已成為「分散注意力的事」。

這也是上任不到一個月的英國首相特拉斯首次重要政策大轉彎。

夸騰表示：「很明顯，取消45%稅率已分散了我們因應國家所面臨挑戰最優先要務的注意力。因此，我宣布我們不會繼續廢除這項稅率。」他說：「我們明白了，而且我們已經聽到了。」

在作這項宣布之前，前運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）和前住房大臣戈夫（Michael Gove）皆對夸騰於9月23日所公布的迷你預算中那些沒有資金支持的減稅措施表示反對。

夸騰原本提議取消對年收入逾15萬英鎊（約新台幣530萬元）的英國人所適用的45%稅率。

所謂的迷你預算導致英鎊兌換美元暴跌至創紀錄的低點，並使債券殖利率因擔心大量借貸而飆升。這一預算還包括代價不菲的凍結個人和企業能源帳單，以緩解主要天然氣生產國俄羅斯入侵烏克蘭的影響。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111003