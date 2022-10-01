減稅跳票且挨批冷血 英相特拉斯提油救火

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國首相特拉斯近日密集上媒體說明財政對策，卻對高利率為貸款者造成的痛苦顯得毫無同情心而挨轟。民調顯示她上任僅3週，保守黨的支持率已落後工黨達33個百分點。

「紐約時報」報導，特拉斯（Liz Truss）連趕從利茲（Leeds）到諾丁罕（Nottingham）共8場英國廣播公司（BBC）各地分台專訪，對她而言這是新內閣財政計畫連日引發金融市場動盪後一個平息疑慮的機會。但在最後一場專訪29日結束後，火反而越燒越旺，讓她的新內閣陷混亂狀態。

批評者指出，特拉斯在為已遭詬病的減稅計畫辯護時表現得生硬，且對升息高利率會為貸款者帶來痛苦時沒有同理心；一名主持人稱她為「暗黑版羅賓漢」，甚至有電台聽眾嗆「妳為自己做的感到羞恥嗎」。

特拉斯才接任保守黨魁及英國首相3週，市場調研機構「輿觀」（YouGov）一份最新民調顯示，她所屬保守黨支持率已落後工黨達33個百分點，讓工黨自首相布萊爾（Tony Blair）1998初就任後再次取得如此大幅領先，這種落後態勢代表的是保守黨若不試圖扭轉，下次大選將潰敗。

倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）政治學教授貝爾（Tim Bale）說：「這是英國政壇目前僅見，政黨支持度如此快就遭重創的情形。對保守黨議員而言，這好比新婚之夜就發現選錯人。」

肯特大學（Kent University）專精保守黨的政治學教授古德溫（Matthew Goodwin）也說，他不記得之前還有哪個英相與特拉斯一樣甫上任就弄得一團糟。

紐時指出特拉斯處境治絲益棼，原因在於所提對策無一吸引人。收回部分她競選期間的減稅政見－尤其對年收入超過15萬英鎊（約新台幣532萬）高所得者的減稅，固然能安撫市場與部分選民，但對競選期間高舉減稅將重振經濟增長大旗的特拉斯而言，無疑威信掃地，讓她在2025年初下屆大選前跛腳。

除立場反覆外，頑棘的通膨幾乎注定英國央行將繼續升息，而這又會傷害背負房貸的民眾並加大經濟衰退風險。偏偏特拉斯被BBC問到相關政策會衝擊房市時，答稱「利率是獨立機關英格蘭銀行的事」，還加了一句「全世界都在升息」，再把問題全怪到俄烏戰爭。

然而過去幾天，英國央行的英格蘭銀行以購買英國政府債券介入市場，這能壓低利率並撐住英鎊跌勢，實際上等於在幫特拉斯分憂；英鎊兌美元已貶值到1985年以來新低。

但經濟學家指出，購債會引發市場動盪不利退休金的憂慮，也與盼用升息冷卻通膨壓力的政策扞格，讓英國央行處境尷尬。10月14日英國央行完成購債計畫後料將恢復貨幣緊縮，意味11月會再次升息，唯一能阻止或緩和利率飆升的措施就是取消部分減稅措施，但這代表特拉斯內閣得「髮夾彎」。

除貨幣政策與財政對策互相矛盾，批評人士指特拉斯還有難題：市場對財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）的掌舵能力失去信心。原因是夸騰上週宣布減稅時，沒將一干計畫送交預算審查，引發「無錢支應減稅」疑慮。外界擔憂政府在沒有削減支出相應配套下減稅勢必大幅舉債。

對特拉斯而言，政策蹣跚帶來的政治影響深遠。分析人士指出，她先前在角逐黨魁第一階段只獲得1/3保守黨議員的支持，如今民調崩盤會讓黨內國會議員感到憤怒、恐懼和分裂。

紐時指出除非局面翻轉，否則目前國會裡許多保守黨議員會在下次選舉落馬，尤其在一些之前被前首相強森（Boris Johnson）拿脫歐承諾策反的傳統工黨票倉。（譯者：陳亦偉）1111001