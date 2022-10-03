伊朗民航機傳炸彈威脅 印度空軍升空監控

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（中央社記者林行健新德里3日專電）印度空軍蘇愷30（Su-30）戰鬥機今天上午緊急升空，監控傳出炸彈威脅的一架伊朗民航機，所幸只是虛驚一場，伊朗民航機在德里上空盤旋數圈之後，繼續飛往廣州並平安降落。

根據印度空軍發布的聲明，這架伊朗籍民航機當時正從德黑蘭（Tehran）飛往廣州，但在經過印度空域時，印度接獲情報，稱機上可能有炸彈。

印度空軍立即出動蘇愷30監控這架民航機，並告知機長表示可以緊急降落齋浦爾（Jaipur）機場或昌迪加爾（Chandigarh）機場，但對方沒有同意。

在德黑蘭方面告知勿理會炸彈威脅之後，這架民航機繼續飛往廣州。

捲入事件的伊朗馬漢航空公司（Mahan Air）下午在推特發表聲明，稱機長接到炸彈訊息後立即多方查證，證明是假消息之後決定繼續飛行，並安全在廣州降落。

印度空軍表示，所有因應行動均依照標準作業程序進行，且與民航部、民航安全局充分協調，印度方持續監控這架伊朗民航機，直到它離開印度空域為止。

另方面，印度媒體報導，民航機上可能有炸彈的情報，是來自巴基斯坦的航空管制單位。

有報導說，這架民航機曾要求降落德里機場，但未獲批准，因此在德里上空盤旋了大約40分鐘。德里國際機場上午一度進入緊戒狀態，並部署了多輛消防車及救護車。（編輯：高照芬）1111003