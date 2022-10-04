索羅門外長：不會在美中之間選邊站

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（中央社威靈頓4日綜合外電報導）索羅門群島外交部長馬內列今天表示，先前反對美國太平洋夥伴關係宣言的初稿，是因為一些間接提到中國的內容令人感到「不安」，又說索羅門不會在美國與中國之間選邊站。

法新社報導，美國與太平洋島國上週在華府簽署聯合宣言，據稱索羅門對內容感到擔憂。索羅門外交部長馬內列（Jeremiah Manele）今天訪問紐西蘭時，被記者問到他的看法。

馬內列說：「聯合宣言的初稿，有些影射內容令我們感到不安。」他說，這些說法「讓我們陷入必須選邊站的處境，我們不想被逼著選邊站」。

記者問到那些內容是否是指中國時，馬內列說：「間接地提到。」

馬內列說，美國與14個太平洋島國在華府會面，之後在談判方面達成「共識」，讓索羅門群島簽署了最終宣言。

自從在第二次世界大戰獲勝後，美國一直在南太平洋扮演要角。但最近幾年，中國透過投資、警察訓練以及最具爭議地與索羅門群島簽署安全協議，展現自己的立場。

美國總統拜登上週宣布為太平洋島國提供8億1000萬美元新資金，並與他們簽署聯合宣言，承諾強化美國與太平洋夥伴關係，以抗衡北京在南太平洋地區日益增長的影響力。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）當時在華府告訴法新社，這次的談判以「正面方式」解決了他的擔憂。

馬內列在威靈頓與紐西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）會面後說，中國與美國在太平洋都受到歡迎。

他重申索羅門的立場，今年4月與北京簽署的安全協議，不會促成中國在索羅門群島建立軍事存在。

馬內列說：「印度太平洋…不應該被視為發生對抗、衝突與戰爭的區域。」

「那項協議沒有建立軍事基地的條款。我們樂見美國再度與太平洋國家交流，我們期待與所有夥伴國家合作。」（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1111004