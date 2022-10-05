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俄併吞烏克蘭札波羅熱州 傳擬接手監督當地核電廠

2022/10/5 20:37
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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯新聞社（RIA）今天報導，一名外交部官員表示，俄國本週正式併入烏克蘭南部的札波羅熱州（Zaporizhzhia）後，計劃出面監督札波羅熱核電廠的運作。

根據路透社，俄羅斯今年入侵烏克蘭後不久，3月初就占領札波羅熱核電廠，但仍由烏克蘭工作人員繼續營運。不過俄烏兩國之後互控對方砲擊當地，引發核災風險。

俄羅斯新聞社今天引述俄國副外長維爾新尼（Sergei Vershinin）報導：「札波羅熱核電廠現在屬於俄羅斯聯邦的領土，因此，應該在我國相關機構的監督下運作。」

目前還不清楚俄國打算如何營運，以及是否會嘗試引進自己的工作人員。

另一家俄國國營通訊社塔斯社（TASS）則報導，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）幾天內將造訪莫斯科，討論核電廠局勢。

IAEA昨天在聲明中表示，葛羅西會持續為了在札波羅熱核電廠周圍成立核子安全暨保護區進行磋商。

另外，札波羅熱核電廠廠長穆拉修夫（Ihor Murashov）先前被俄國巡邏隊拘留兩天，10月3日才獲釋，IAEA表示，他不會在電廠繼續履行職務，也不知道由誰擔任廠長一職。

俄羅斯日前在烏克蘭的俄國占領區舉行所謂的公投後，宣布併吞烏克蘭境內的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松（Kherson）和札波羅熱，但莫斯科並未徹底控制任何一區。

西方國家和基輔政府都批評該次公投違反國際法，而且具脅迫性質、缺乏代表性。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111005

IAEA
IAEA：札波羅熱核電廠僅存主供電線再度斷聯
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