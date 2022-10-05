德國警方：北溪天然氣管遭國家蓄意破壞

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（中央社記者林育立柏林5日專電）德國警方研判，連結德俄的北溪海底天然氣管遭「國家」蓄意破壞。儘管調查結果還沒出爐，愛沙尼亞點名幕後黑手是俄羅斯。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，德國聯邦刑事警察局（BKA）致函全國業者指出，從準備和執行的複雜程度來看，北溪天然氣管線（Nord Stream）極有可能遭「國家」蓄意破壞，不過目前還不清楚誰是幕後黑手。

上月26日，連結德國和俄羅斯的這兩條天然氣管首度傳出洩漏，德國情報單位根據地震數據研判遭高強度炸藥破壞，不僅歐洲能源基礎建設的安全性亮起紅燈，也讓今年冬天能源供應可能出現短缺的歐洲各國陷入不安。

德國警方還警告，這起破壞事件後，海底電纜、離岸風力發電設備、液化天然氣接受站等基礎設施未來都可能成為攻擊的目標。

德國正與丹麥、瑞典合作調查幕後黑手，瑞典海軍總司令哈斯勒姆（Ewa Skoog Haslum）不願透露調查的進度，只表示瑞典已派出多艘軍艦到漏氣所在海域，提供船舶移動等數據全力協助調查。

2011年啟用的北溪1號屬國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）及德國、法國、荷蘭的能源公司所有，多年來是俄國供應歐洲天然氣的主要動脈。

歐洲國家一般不願指責是俄羅斯所為，但相信幕後黑手是俄羅斯，對俄國破壞自己財產的動機眾說紛紜。

德國聯邦情報局（BND）推測，俄羅斯此舉是為了免除法律責任，因為既然天然氣管壞了，俄方在法庭上就可歸咎於不可抗力，無需再執行供氣合約。

愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）認為，俄國破壞天然氣管的目的是讓歐盟分心，不要再插手烏克蘭的事，同時展示俄國有能力不用軍事手段出乎意料攻擊歐洲。

派夫克接受德國「時代週報」（Die Zeit）訪問時表示，沒證據證明是俄羅斯所為，還要等調查結果，但「俄羅斯是唯一有意破壞這條天然氣管的國家」。（編輯：林憬屏）1111005