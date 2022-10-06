莫健：若企圖武力改變台灣地位 美需有所作為

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美國在台協會主席莫健表示，台灣關係法等相關文件明確載明，若有人企圖以武力改變台灣地位，美國必須有所作為。美國總統拜登日前協防台灣說並未改變對台政策。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年10月6日

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（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）美國在台協會主席莫健今天表示，台灣關係法等相關文件明確載明，若有人企圖以武力改變台灣地位，美國必須有所作為。美國總統拜登日前協防台灣說並未改變對台政策。

莫健（James Moriarty）今天出席華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度論壇進行專題演講時表示，美國基於台灣關係法、美中三公報與對台六項保證的一個中國政策不變，改變的是北京日益增強的脅迫。

莫健指出，在中國國家主席習近平的領導下，執政的中國共產黨在國內變得更加高壓，在國際變得更加咄咄逼人。

莫健也指責對於中國對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的過度反應，以及對聯合國大會第2758號決議的曲解，中國的言行嚴重破壞穩定，可能導致誤解，威脅台海和平穩定。

莫健指出，台灣海峽是中國、日本、韓國與台灣船隻的主要通道，一路通往歐洲、美國與所有市場，「試想封鎖台灣海峽對全球商業意味著什麼」。美國會捍衛自身利益不受任何威脅，不論是在台海還是廣泛的印太區域。

他重申美方會持續履行台灣關係法承諾，支持台灣自我防衛、確保美方自身能力，以抵抗任何以武力或其他形式破壞台灣安全、經濟與社會的行為。

莫健強調，台灣關係法清楚提到「封鎖」是脅迫的其中一種形式。

在被問及拜登（Joe Biden）日前第4度提到若台灣遭到武力攻擊，願協防台灣是否意味美國對台政策有所調整時，莫健笑稱建議大家回頭好好讀一下原始文件。

他指出，原始文件明確表明若有人企圖以武力改變台灣地位，美方必須有所作為，這即是拜登的意思，拜登的說法並未改變美方對台政策。

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前美國國務院中國政策顧問、現任華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）中國中心主任余茂春會後接受媒體訪問時表示，中國任意妄為地給自由世界立下許多莫須有的紅線，自由世界也應當給中國畫下紅線，迫使中國在人權、貿易、軍事、地區安全，以及以規則為基礎的國際秩序等議題遵守規範。

對於中國頻頻跨越海峽中線，他指出，美國與國際社會一直強調台灣海峽是國際水域，不屬於任何國家，「這就是紅線」，關鍵不再於是否跨越中線，而在於國際水域的性質，根據國際法，國際社會必須遵守，美國從未放棄在台海自由航行、飛行的權利。（編輯：陳正健）1111006