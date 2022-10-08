踢掉埃克森美孚 蒲亭令俄接管油氣開發計畫

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（中央社莫斯科/休士頓7日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天簽署一項行政命令，成立一個新營運商，接管由埃克森美孚公司主導的薩哈林1號（Sakhalin-1）油氣計畫，以及俄國遠東地區的天然氣開發計畫。

路透社報導，蒲亭這一舉動是仿效他用來控制國內其他能源資產的戰略。這舉動已影響到埃克森美孚（Exxon Mobil）在俄國最大的投資案。

蒲亭今天簽署的行政命令，賦予俄國政府決定外國股東能否保有特定計畫股權的權力。

埃克森美孚握有薩哈林1號30%的營運商股權，和俄國石油公司（Rosneft）、印度石油天然氣公司（ONGC Videsh）、日本索德柯塞亞公司（Sodeco-Saia）為合作夥伴。

在俄國入侵烏克蘭之前，薩哈林1號計畫每天可產出22萬桶石油，此後則降至每天僅1萬桶。

國際對莫斯科當局實施制裁後，埃克森美孚自3月以來一直嘗試退出其在俄國的業務，並將它在薩哈林1號計畫裡的角色轉移給其他合作夥伴。

俄國當局與埃克森美孚因此發生衝突，後者曾因威脅要將此案件提交國際仲裁。

埃克森美孚拒絕對今天簽署的行政命令發表評論。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111008