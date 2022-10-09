杜特蒂政敵拘留所遭劫持後獲救 網友籲讓她自由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）菲律賓國家警署拘留所今天爆發劫持事件，3名嫌犯刺傷警察逃離途中，劫持遭關押的前總統杜特蒂政敵德利馬。德利馬事後獲救，嫌犯也遭擊斃，推特則湧現籲釋放德利馬聲浪。

菲律賓新聞部長辦公室發布聲明表示，國家警署拘留所上午6時30分左右發生劫持事件。遭拘留的卡賓托伊（Arnel Cabintoy）、蘇蘇坎（Idang Susukan）、蘇拉堯（Feliciano Sulayao）在發送食物時試圖逃走，並劫持警察阿谷思定（Roger Agustin）和前參議員德利馬（Leila de Lima）。

新聞網站Rappler報導，蘇拉堯和蘇蘇坎遭指控為伊斯蘭極端組織「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）成員，卡賓托伊則被指為另一個極端組織「蘭佬伊斯蘭國」（Dawlah Islamiyah）成員。

極端組織「馬巫德集團」（Maute Group）自2013年起活躍於菲國南部南蘭佬省（Lanao Del Sur）布提鎮（Butig），之後宣誓效忠伊斯蘭國（IS）組織，自稱蘭佬伊斯蘭國。

菲律賓新聞社（PNA）引述警方表示，3名嫌犯在分發食物時刺傷阿谷思定並試圖逃走。卡賓托伊和蘇蘇坎逃離途中遭擊斃，蘇拉堯脫逃並劫持德利馬，警方特勤人員到場交涉無果後，擊斃蘇拉堯。

德利馬在過程中未受傷，阿谷思定被送醫治療。

菲律賓國家警署表示，已對事件展開深入調查。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下令警方採取一切必要措施，確保類似暴力事件不再發生。

小馬可仕推文表示，將與德利馬談話了解她的狀況，並詢問德利馬是否希望被轉移到另一個拘留所。

德利馬是杜特蒂（Rodrigo Duterte）「掃毒戰」主要批評者之一。她被指控2010到2015年擔任司法部長時涉嫌收受獄中毒梟賄款，於2017年2月被捕後遭關押於國家警署拘留所至今。

人權團體和反對派人士形容德利馬被捕是政治迫害。德利馬面臨3項指控，其中一項去年2月獲判無罪。

截至下午3時，3000多則推文呼籲「立即釋放德利馬」（#FreeLeilaDeLimaNow）。

人權觀察（HRW）菲律賓分部推文表示，5年來，德利馬因她的觀點和倡導人權，遭馬尼拉當局拘留。 警方應立即釋放她。

參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）前往國家警署探視德利馬，並在臉書發文譴責，要求警方和司法部展開徹底調查。

漢迪夫洛斯表示，德利馬遭關押於國家警署內部拘留室，她質疑其他遭拘留者為何能輕易進入，要求警方解決安全漏洞並究責。

漢迪夫洛斯說，德利馬因毫無根據的指控遭關押。「現在更甚以往，我們呼籲立即將前參議員萊拉（即德利馬）從不公正的拘留中釋放，並撤銷對她莫須有的指控。」（編輯：黃自強）1111009