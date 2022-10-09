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北韓再射飛彈 日相岸田：關注今後挑釁行動

2022/10/9 16:54
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（中央社東京9日綜合外電報導）北韓今天在短時間內再度試射2枚彈道飛彈，日本首相岸田文雄對此表示，必須關注北韓今後挑釁行動。

日本政府防衛省今天表示，凌晨1時47分左右及1時53分左右，北韓從東岸附近朝東共試射2枚彈道飛彈，最高高度都在約100公里、飛行距離約350公里，推估掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。

防衛省表示，從2枚彈道飛彈發射地點等研判，有可能是潛射彈道飛彈（SLBM）。如果推測無誤的話，將是北韓繼今年5月7日後再度試射SLBM，也是自防衛省統計以來第7度試射SLBM。

日刊體育報導，岸田今天前往一級方程式賽車（Formula One，F1）日本大獎賽（Grand Prix）舉行的三重縣鈴鹿市鈴鹿賽車場參訪，是第一位造訪F1日本GP會場的現任首相。

富士新聞網報導，岸田在現場受訪回應北韓試射彈道飛彈時說，從9月底至今這麼短的時間內，今天已是第7度試射，「我已指示（相關部會）徹底進行情報蒐集、情報提供並確認安全等工作」。

他說，有關北韓今後的挑釁行動，「必須持續關注」，並強調日美、日韓及日美韓間合作的重要性。

目前傳出北韓今天試射的可能是潛射彈道飛彈（SLBM），岸田僅說「目前接獲報告還在確認彈種」，待確認後將由防衛大臣等人進行報告。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111009

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