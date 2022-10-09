印度加快發展電動巴士 力拚兩年內破6000輛

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（中央社記者林行健新德里9日專電）印度正加快電動車發展腳步，就電動公車而言，各大城市的街道上目前已有3000多輛，預計未來兩年內還將增加3000多輛。

根據印度新聞信託社（PTI）昨晚的報導，印度重型產業部長潘迪（Mahendra Nath Pandey）在古茶拉底省（Gujarat）一座小鎮主持電動公車發車典禮時說，目前印度全國已有3049輛電動巴士在街頭行駛。

潘迪補充，未來兩年還會有3000多輛電動巴士加入。

當天的儀式上，潘迪在「印度電動車加快製造暨採用第2期計畫」（FAME-II）之下，為175輛電動公車主持發車，其中75輛將在古茶拉底省運作，其餘則在卡納塔卡省（Karnataka）。

根據2019年4月通過的FAME-II，印度政府會在3年內撥出1000億盧比（約新台幣383億元）經費，補助業界生產7000輛電動巴士、5萬5000輛電動或油動載客用小汽車、50萬輛電動3輪車以及100萬輛電動二輪車。

申請補助的廠商必須採用一定比例的在地生產零件，才符合資格，除了摩托車可供私用之外，生產的車輛將作公共運輸或商業運輸用途。

印度道路運輸暨公路部資料顯示，截至今年8月，印度全國計有139萬2265輛電動車在道路上行駛，其中4輪車有5輛4252輛、三輪車有79萬3370輛，其餘為二輪車。

預計到了2030年，印度電動車總數將增至4500萬到5000萬輛。

另方面，印度220座主要城鎮，目前設有大約1800個電動車公共充電站，且正快速增加中，但半數以上是集中在德里、孟買、清奈等9大人口超過400萬的都會區。（編輯：高照芬）1111009