更多編輯台推薦新聞：
中共20大人事撲朔迷離 誰上誰下習說了算
兩岸

中共20大人事撲朔迷離 誰上誰下習說了算

克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線
國際

克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線

一週大事／北韓射彈飛越日本、印尼足球場踩踏事故、橘高校訪台...
生活

一週大事／北韓射彈飛越日本、印尼足球場踩踏事故、橘高校訪台...

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金融時報：美晶片出口管制將中企打回石器時代 台灣或能得利
首頁 / 國際
電動車
新聞專題
電動車1/300
首頁 / 國際

印度加快發展電動巴士 力拚兩年內破6000輛

2022/10/9 18:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里9日專電）印度正加快電動車發展腳步，就電動公車而言，各大城市的街道上目前已有3000多輛，預計未來兩年內還將增加3000多輛。

根據印度新聞信託社（PTI）昨晚的報導，印度重型產業部長潘迪（Mahendra Nath Pandey）在古茶拉底省（Gujarat）一座小鎮主持電動公車發車典禮時說，目前印度全國已有3049輛電動巴士在街頭行駛。

潘迪補充，未來兩年還會有3000多輛電動巴士加入。

當天的儀式上，潘迪在「印度電動車加快製造暨採用第2期計畫」（FAME-II）之下，為175輛電動公車主持發車，其中75輛將在古茶拉底省運作，其餘則在卡納塔卡省（Karnataka）。

根據2019年4月通過的FAME-II，印度政府會在3年內撥出1000億盧比（約新台幣383億元）經費，補助業界生產7000輛電動巴士、5萬5000輛電動或油動載客用小汽車、50萬輛電動3輪車以及100萬輛電動二輪車。

申請補助的廠商必須採用一定比例的在地生產零件，才符合資格，除了摩托車可供私用之外，生產的車輛將作公共運輸或商業運輸用途。

印度道路運輸暨公路部資料顯示，截至今年8月，印度全國計有139萬2265輛電動車在道路上行駛，其中4輪車有5輛4252輛、三輪車有79萬3370輛，其餘為二輪車。

預計到了2030年，印度電動車總數將增至4500萬到5000萬輛。

另方面，印度220座主要城鎮，目前設有大約1800個電動車公共充電站，且正快速增加中，但半數以上是集中在德里、孟買、清奈等9大人口超過400萬的都會區。（編輯：高照芬）1111009

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
漲價和匯率助攻 和大第3季營收創新高