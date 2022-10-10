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奧地利總統范德貝倫篤定連任 主要對手致賀

2022/10/10 14:23
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（中央社維也納10日綜合外電報導）根據除通訊投票外的幾乎所有開票結果顯示，奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）今天贏得多數選票，不用進入第2輪決選，順利取得第2個6年任期。

路透社報導，在包括2019年聯合政府瓦解和時任總理庫爾茨（Sebastian Kurz）去年捲入貪腐醜聞等國家危難時，現年78歲的前綠黨（Greens）領袖范德貝倫表現冷靜，因而贏得高人氣。

極右派奧地利自由黨（FPO）是國會中唯一有派出候選人迎戰范德貝倫的政黨。范德貝倫在2016年更激烈的選戰打贏奧地利自由黨對手。國會所有其他政黨的要角都支持這位現任總統。

奧地利總統雖大多時候屬象徵意義，但仍擁有影響廣泛的權力。總統可在過渡和動盪時期監管國家，並且是三軍統帥，也可以解散內閣。

范德貝倫告訴奧地利廣播集團（ORF）：「要贏得多數不難，但要拿到意味比所有其他（候選人）加起來的選票還多的絕對多數，就必須嚴肅以對。我完全不確定這會發生，但確實做到了，我非常高興。」范德貝倫面對的6名對手都是男性。

民調機構SORA根據已開出95%選票所作推估顯示，范德貝倫的得票率56.1%；最接近的對手是奧地利自由黨的羅森克蘭斯（Walter Rosenkranz），得票率17.9%。

羅森克蘭斯告訴ORF：「范德貝倫在第一輪中確實勝券在握，他將成為下任總統，我要恭喜他。」

今天的計票不包括通訊投票，這部分將於明天統計。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111010

范德貝倫
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