范德貝倫連任奧地利總統 俄貴族後裔成穩定象徵

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（中央社維也納9日綜合外電報導）奧地利今天舉行總統大選，現任總統范德貝倫在首輪投票就過半，不用進入第2輪逕行勝選。一任6年的奧地利總統雖通常只是儀式性角色，但也擁有廣泛權力。

這次總統選舉兩個主要的中間派政黨都沒有推派候選人，兩陣營高層人物都支持范德貝倫（Alexander Van der Bellen）。他面對的6位對手都是男性，極右派自由黨（FPO）的羅森克蘭斯（Walter Rosenkranz）是他的主要競爭對手。

奧地利上次總統大選是在2016年，當年英國公投決定脫離歐洲聯盟（EU），川普（Donald Trump）贏得美國總統大選，奧地利的選情也備受關注。

范德貝倫當時本以些微差距在決選打敗更為知名的自由黨候選人霍弗（Norbert Hofer），但自由黨主張選舉違規嚴重，在憲法法院命令下奧地利於幾個月後重新舉行決選，范德貝倫以53.8%擊敗霍弗的46.2%。今年選舉則無出現這種戲劇性場面的跡象。

除范德貝倫與羅森克蘭斯，這次的候選人還有35歲龐克搖滾樂手、啤酒黨（Beer Party）創始人沃拉茲尼（Dominik Wlazny）。

奧地利近年的聯合內閣大多短命，范德貝倫的首個任期一共經歷5位總理。

保守派總理庫爾茨（Sebastian Kurz）與自由黨的執政聯盟2019年因醜聞垮台後，范德貝倫指派憲法法院院長畢爾萊（Brigitte Bierlein）擔任看守總理。

庫爾茨後來又與綠黨組成新政府捲土重來，卻於去年因捲入貪腐醜聞再度下台，而庫爾茨的接班人查倫柏（Alexander Schallenberg）幾週內又讓位給現任總理內哈默（Karl Nehammer），奧地利在2個月內換3位總理。

出身綠黨、但以獨立候選人身分參選的范德貝倫，這次的競選海報標榜「風雨飄搖中的安全選擇」。

范德貝倫以招牌學者風範聞名，如今他將成為奧地利史上就職時最高齡的國家元首。

范德貝倫的母親是愛沙尼亞人，父親則是有荷蘭血統的俄羅斯貴族後裔，家族在逃離蘇聯史達林主義後，於奧地利建立新家。

范德貝倫於1944年二戰期間在維也納（Vienna）出生，他的綽號「薩沙」（Sascha），恰恰反映出他的俄羅斯背景。

1945年，蘇聯紅軍進入維也納，迫使范德貝倫一家又逃到奧地利南部的提洛爾邦（Tyrol），范德貝倫在那裡度過「恬靜愉快的童年」。

范德貝倫在因斯布魯克大學（University of Innsbruck）攻讀經濟學，於1970年完成博士學位，接著一路做到維也納大學（University of Vienna）經濟學院院長，隨後轉戰全國政壇。

他在1994至2012年間擔任奧地利國會議員，並曾於1997至2008年領導綠黨。

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范德貝倫18歲就結婚，19歲初為人父，與已故前妻碧姬（Brigitte）的婚姻維持逾50年，2015年離婚，兩人育有兩子。同年12月，范德貝倫梅開二度，與長年友人施密道爾（Doris Schmidauer）結婚，而她也是目前的奧地利第一夫人。

奧地利是議會共和制，實權歸屬內閣總理。然而不少重要行政作為仍只能在總理或特定部長副署後，由總統行使。按奧地利國會官網說明，聯邦總統與國會均由直選產生，制度設計是讓國會與聯邦總統可相互節制權力。奧地利總統是三軍統帥，可任命總理、有權解散內閣與國會及否決總理提名的內閣部長人選。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111010