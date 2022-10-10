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烏克蘭首都基輔驚傳連環爆炸 濃煙直竄天際
首頁 / 國際

克里米亞大橋爆炸 蒲亭控烏克蘭「恐怖攻擊」

2022/10/10 14:32
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（中央社基輔10日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天準備親自召開國家安全會議（Security Council）之際，指控烏克蘭針對連接俄羅斯本土和克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge）發動恐怖攻擊。

路透社報導，蒲亭在克里姆林宮Telegram頻道發布的影片中說，「不用懷疑，這是恐怖行動，目的是要摧毀極具重要性的民用基礎建設」。

他說：「這是由烏克蘭特種部隊策劃、進行、下令。」

國家安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）在今天的會議前表示，俄國應該殺掉要為這場攻擊負責的「恐怖主義者」。

「塔斯社」（TASS）引述麥維德夫的談話報導，「俄羅斯只能殺掉這些恐怖主義者來回應這項攻擊罪行，這是全球其他地方的慣例，也是俄國人民的期望」。

橫跨克赤海峽（Kerch Strait）的克里米亞大橋8日爆炸，烏克蘭官員發表歡欣評論，但並未直接宣稱是烏方所為。

俄羅斯調查委員會主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）昨天獲蒲亭接見時，報告了8日大橋上車輛爆炸及之後橋梁大火的調查發現。

巴斯特金說，爆炸的車輛行經保加利亞、喬治亞、亞美尼亞、北奧賽提亞（ North Ossetia）和俄羅斯的拉斯諾達地區（Krasnodar）後才進入這座橋梁。

巴斯特金在克里姆林宮Telegram頻道這段影片中補充，協助烏克蘭特種部隊準備這起攻擊的人，包括「俄羅斯和外國公民」。

軍事分析家科瓦連科（Oleksandr Kovalenko）告訴Espreso TV電視台網站，克里米亞大橋爆炸後，俄羅斯可能加強對非軍事目標的攻擊。

「可能是針對蘇米（Sumy）和切爾尼戈夫（Chernihiv等邊境地區的飛彈攻擊，可能會使用飛彈和（伊朗製）見證者-136（Shahed-136）無人機更深入烏克蘭境內攻擊。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111010

蒲亭
美批評向俄富豪提供避風港 港府反駁 克里米亞大橋爆炸 蒲亭明天召開聯邦安全會議
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