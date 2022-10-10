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德網路安全首長與俄情報機構有聯繫 恐遭革職

2022/10/10 19:42
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（中央社柏林10日綜合外電報導）德國聯邦資訊安全局（BSI）局長蕭恩波姆（Arne Schoenbohm）傳出與俄羅斯情報部門有聯繫，恐將因此遭到撤職。

政府消息人士今天告訴法新社，在媒體報導蕭恩波姆曾與俄羅斯情報機構有過接觸後，德國政府打算將他撤職。德國內政部表示，正認真對待相關報導，且將展開全面調查。

德國多家媒體稱，一個名為「德國網路安全理事會」（Cyber Security Council Germany）的協會2012年在柏林成立，蕭恩波姆是創辦人之一。該協會的主要工作是針對網路安全議題，向企業、政府機構和政策制定者提供建議。

有報導指「德國網路安全理事會」隸屬一家德國公司，而該公司又是一家俄羅斯網路安全公司的子公司，該網路安全公司則是由一名前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）員工所創辦。

這個協會目前因涉及與俄羅斯情報部門有聯繫而受到嚴厲批評。德國第二電視台（ZDF）一個熱門節目調查稱，蕭恩波姆仍與該協會保持聯繫。

德國「商報」（Handelsblatt）報導稱，政府內部對這些指控「大為惱火」，德國內政部「正在研究如何處理這種狀況的所有選項」。

「德國網路安全理事會」今天在其網站發布聲明，否認相關指控，稱這些指控「很荒謬」。

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德國近年來一再指控俄羅斯從事網路間諜活動。德國國會下議院聯邦議院（Bundestag）電腦網路2015年遭到攻擊陷入癱瘓，修復期間議會被迫斷網數天。當局稱這是俄羅斯駭客幹的，俄方則否認支持這類活動。這是迄今最受人矚目的案例。

俄羅斯入侵烏克蘭後，莫斯科與柏林之間關係更趨緊張。德國聯邦資訊安全局已警告，德國企業、個人和重要基礎設施正面臨俄羅斯網路攻擊的風險。（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1111010

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