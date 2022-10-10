白俄總統控烏克蘭圖謀不軌 與俄軍聯手部署因應

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天表示，他已下令軍隊與俄羅斯部隊一起部署在烏克蘭附近，以回應他口中基輔當局及其西方支持者對白俄的明顯威脅。

路透社報導，魯卡申柯的最新發言顯示烏克蘭戰爭有可能進一步升級，烏克蘭北方可能出現俄國與白俄的聯合部隊。

魯卡申柯在一場安全會議後說，「烏克蘭如今不只是在討論攻擊白俄領土，而是正在規劃」，要把白俄羅斯拖入戰爭。但魯卡申柯未提出證據。

自1994年起統治白俄的魯卡申柯表示：「為此我們已準備了數十年，如有必要，我們將回應。」他已在聖彼得堡（St Petersburg）一場會議，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimr Putin）討論過局勢。

魯卡申柯說，他與蒲亭同意部署一個區域性軍事集團，並於兩天前開始集結部隊，這顯然是在俄羅斯通往克里米亞的大橋8日遇襲之後。

魯卡申柯表示，白俄透過非官方管道獲悉，烏克蘭計劃發動「克里米亞大橋第2」的攻擊，但未提供細節。

白俄陸軍共約6萬人，今年稍早，白俄部署了6個營級戰術群共數千人至邊界地區。白俄邊防部隊首長昨天指控烏克蘭在邊界發動挑釁。

俄國部隊利用白俄作為2月24日入侵烏克蘭的跳板，從白俄基地派出軍隊和裝備入侵烏克蘭北部。

烏克蘭今天則指控俄軍從白俄羅斯派出伊朗製無人機攻擊烏國。

烏國軍方在臉書（Facebook）聲明寫道：「敵軍使用伊朗製見證者-136（Shahed-136）無人飛行載具，從白俄羅斯領土（以及被俄國併吞的克里米亞半島）發動空襲。」

烏軍還說，共有9架無人機被「摧毀」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111010