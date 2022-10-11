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首頁 / 國際

英情報機構留意 俄是否有考慮動用核武跡象

2022/10/11 20:02
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（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國網路情報單位政府通訊總部（GCHQ）主任佛萊明今天表示，俄羅斯是否有意在烏克蘭戰事動用核武，英國希望察覺出相關指標。他並重申，任何動用核武的說法都具高度危險性。

路透社報導，俄烏戰爭已進行7個多月，佛萊明（Jeremy Fleming）告訴英國廣播公司電台（BBC Radio），俄羅斯的彈藥、朋友和兵力快要耗盡。

佛萊明說，俄國總統蒲亭至今遵守不使用核武的既定軍事準則，不過政府通訊總部仍將留意，是否有可能轉變的跡象。

他表示，「我希望，我們能察覺相關指標，以了解俄國是否已開始有動用核武的念頭」。但他未說明，何謂指標。

他說：「不過我們必須十分清楚，一旦他們考慮動用核武，那就會如同許多人所談論般地成為一場大災難。」

佛萊明並指出，他確信蒲亭擔心戰事加劇的危險性，而這可能就是「他一直沒有採取其他作戰型態」的原因。

佛萊明在預定今天稍後發表的談話中也將表示，俄羅斯人民已開始了解俄國當局在烏克戰事中的絕望處境；「他們已發現蒲亭誤判情勢的嚴重程度」。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111011

佛萊明
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蒲亭
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