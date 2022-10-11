參院議長：菲律賓因博弈業被列中國出境遊黑名單

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菲律賓參議院議長朱比瑞11日說，由於菲國允許博弈產業營運，已被北京列入旅遊目的地黑名單。圖為菲律賓運動博弈網站在計程車投放的影音廣告，攝於9月14日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年10月11日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）菲律賓參院議長朱比瑞今天說，由於菲國允許博弈產業營運，已被北京列入旅遊目的地黑名單。中國駐菲使館對此未正面回應，僅表示預期疫情後，會有更多中國旅客來到菲律賓。

朱比瑞（Juan Miguel Zubiri）今天在參議院聽證會致詞時說，菲律賓已被列入中國境外旅遊目的地黑名單。他表示，中國駐菲大使黃溪連昨天前往參議院拜會，討論到博弈產業相關議題時，傳達這項消息。

朱比瑞發言引發菲國各大媒體關注。多家媒體頭條報導菲律賓被列入中國旅遊目的地黑名單。

朱比瑞說，黃溪連告訴他，因為北京當局「不知道旅客是否會參與博弈產業營運，他們不知道經營博弈產業的黑社會和財團從事的非法活動，是否會波及前往菲律賓的中國公民。他們（中國公民）也可能被誤認為博弈從業人員而被綁架」。

他轉述黃溪連說，很多中國人因為線上賭博須付錢給海外的博弈營運商而自殺。中國國家主席習近平已請求上屆菲律賓政府禁止博弈產業，北京當局也與其他國家合作，禁止博弈業在他國營運。

朱比瑞說，黃溪連告訴他，正如菲律賓近來的情況，博弈產業帶來更多犯罪活動，「這已經發生且正在柬埔寨發生」。黃溪連將提供菲國參議院一份「根據中華人民共和國請求，已禁止博弈產業的國家名單」。

中國文化和旅遊部於2020年8月表示：「文化和旅遊部會同有關部門建立了跨境賭博旅遊目的地『黑名單』制度，將對中國公民前往『黑名單』中的境外城市和景區採取相關旅遊限制措施。」

去年7月，中國文化和旅遊部再度發布聲明，指「文化和旅遊部牽頭建立了跨境賭博旅遊目的地『黑名單』制度，已陸續採取第一批、第二批旅遊目的地『黑名單』舉措」。

這份聲明說：「近期，根據一些境外城市吸引中國遊客出境賭博的情況，文化和旅遊部將採取第三批旅遊目的地『黑名單』舉措…對列入旅遊目的地『黑名單』的境外城市和景區採取暫停出境旅遊團組及旅遊簽證代辦業務，加強公務機、包機管理等限制措施。」

不過，中國文化和旅遊部至今未公布哪些國家被列入「旅遊目的地黑名單」。

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針對菲律賓是否被列入北京當局的境外旅遊目的地黑名單，中國駐菲大使館僅回應表示：「在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行之前，2019年有近200萬中國公民前往菲律賓，使中國成為第2大旅客來源國。我們預期疫情過後，會有更多中國遊客來到這個國家。」

菲律賓觀光部數據顯示，2019年有174萬3309人次中國旅客訪菲。但ABS-CBN新聞網報導，今年2月到9月訪菲中國旅客人次大幅下滑，僅2萬2236人次，占總旅客人次的1.37%。（編輯：黃自強）1111011