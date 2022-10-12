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俄烏戰爭不見盡頭 法國將強化東歐防禦位置

2022/10/12 10:19（10/12 10:21 更新）
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）今天說，隨著俄羅斯與烏克蘭的戰爭拖延下去，法國將在未來數週於羅馬尼亞部署更多兵力和設備，並強化法國在東歐其他地方的存在感。

法新社報導，勒克努告訴參議院小組，總統馬克宏（Emmanuel Macron）將做出「強化我們在歐洲東側防禦位置」的決定，這是法國對北大西洋公約組織（NATO）承諾的一部分。

法國負責北約在羅馬尼亞的行動，目前在當地大約派有350名軍人，另外還有比利時和荷蘭部隊。

法國軍方消息人士後來進一步說明，這個數字將於11月倍增，法國也將運送12輛裝甲運兵車和10輛李克勒戰鬥坦克（Leclerc combat tank）到當地。

勒克努說，「我們還會繼續加強我們在立陶宛的防禦位置」，派出更多巡邏用的飆風戰機（Rafale）。

至於在愛沙尼亞，他說，除了已經派駐當地的300名法國軍人之外，明年將再部署一支大約100人的輕步兵分隊。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1111012

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