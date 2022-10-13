更多編輯台推薦新聞：
看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球
國際

看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣
生活

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
生活

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄1/296
首頁 / 國際

日媒民調岸田支持率首見2字頭 進入危險水域

2022/10/13 17:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京13日綜合外電報導）日本時事通信社最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率持續下滑，較9月減少4.9個百分點、來到27.4%，跌破30%進入日媒所謂的執政「危險水域」，也是上任以來首度看到2字頭。

從同為時事通信社所做民調來看，岸田內閣10月支持率甚至低於2021年8月前首相菅義偉內閣的29%。日媒過去報導指出，一旦內閣支持率下滑到3成以下的「危險水域」，通常難以挽回頹勢。

隨著支持率持續下探，岸田內閣不支持率也上升到43%，較上個月增加3個百分點，不支持率已連續兩個月高於支持率。

至於支持率下滑的原因，可能跟「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）與自民黨政治人物的關係、為已故前首相安倍晉三舉辦「國葬」，及物價高漲等受到民眾批評有關。

岸田今年10月4日上任屆滿一週年，近6成受訪者對岸田一年來的工作方式以「不太給予正面評價」及「完全無法給予正面評價」持否定態度，高於「某種程度給予正面評價」及「高度給予正面評價」的3成多受訪者。

談到岸田政府9月27日為安倍舉辦「國葬」，49.5%受訪者認為「不好」，只有24.4%受訪者認為「很好」。

這次調查在10月7日到10日間實施，針對全日本18歲以上2000名男女進行面對面個別訪談，有效回收率為63.3%。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111013

岸田文雄
共同社：日本擬在安保戰略載明不容改變台海現狀 中國威脅增 岸田文雄：年底前全面檢視日本防衛能力
安倍晉三
安倍晉三縣民葬 綠委：將赴日參加 台灣安倍晉三之友會成立 盼台日互動合作更密切
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國威脅增 岸田文雄：年底前全面檢視日本防衛能力