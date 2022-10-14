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北韓試射短程彈道飛彈 稱回應南韓砲擊演習

2022/10/14 04:33
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（中央社首爾14日綜合外電報導）在北韓頻頻試射飛彈令緊張情勢升高之際，南韓軍方表示，北韓今天又朝東部海域發射一枚短程彈道飛彈，稍早還有約10架北韓軍機飛近兩韓分界線，南韓戰機緊急出動因應。

路透社報導，南韓合同參謀本部表示，北韓今天凌晨1時49分左右，從平壤附近的順安區域發射飛彈。這至少是北韓今年試射的第41枚彈道飛彈。

南韓合同參謀本部還說，軍機事件發生在南韓時間昨晚至今晨。

聲明提到，當地時間昨晚10時30分至今晨0時20分之間，在兩韓邊界區中部的軍事分界線（MDL）以北約25公里處，以及北方限界線（Northern Limit Line）以北約12公里處，發現北韓軍機。

北方限界線是南北韓在黃海上的紛爭疆界線。

此外，在兩韓邊界的東部也發現軍機出沒。

南韓合同參謀本部表示，空軍出動F-35A等軍機因應。

北韓中央通信社（KCNA）則刊登北韓軍方聲明指出，南韓昨天在北韓前沿防禦區附近，實施約10小時的砲兵射擊演習，北韓軍方採取了「有力的軍事反制措施」。（譯者：楊昭彥）1111014

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