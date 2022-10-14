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美商務助理部長：美台商業貿易關係有助共同繁榮

2022/10/14 23:30
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（中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電）「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）13日召開首屆實體會議，台美業者簽署7項MOU。美國商務助理部長范卡塔拉曼今天表示，美台緊密商業貿易關係，有助共同繁榮。

經濟部長王美花率團訪美，13日與美方在華府召開TTIC首場實體會議，雙方出席官員為經濟部貿易局長江文若及代表美方的范卡塔拉曼（Arun Venkataraman）。

雙方在會中見證漢翔、台電、雲達科技（QCT）、宏達電（HTC）、稜研科技（TMYTEK）、鈺登科技等6家台灣業者，與5家美國業者GE、Intel、RingCentral、Lumen、DuPont簽署7項合作備忘錄（MOU），領域橫跨再生能源、5G通訊。

美國商務部旗下的國際貿易署（International Trade Administration）今天發布新聞稿表示，美台雙方在美國在台協會（AIT）及駐美代表處架構下，13日見證多場簽署典禮，慶祝雙邊企業多項商業夥伴關係。

國貿署指出，這些商業夥伴關係有助該署推進在乾淨能源、數位經濟等領域的優先事項，展現美台私部門在乾淨能源轉型、5G供應商多元化、開放無線接入網路（Open RAN）採用上的合作，將進一步擴展美台經濟夥伴關係。

主管全球市場的范卡塔拉曼說：「美台緊密商業與貿易關係支持好的前瞻性工作機會，對雙方共同繁榮作出貢獻。」

王美花去年12月與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）視訊，敲定建立TTIC，以促進雙邊貿易、投資擴展及產業合作，達成關鍵供應鏈多元化目標。王美花當時表示，雙邊將在半導體、5G、電動車領域展開交流，台美合作更進一步。（編輯：陳正健）1111015

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