日本擬售印度通訊天線 助擺脫對俄武器依賴
2022/10/16 12:06（10/16 12:22 更新）
（中央社東京16日綜合外電報導）日本共同社15日報導，根據多位日本政府相關人士透露，已知日本政府正協調首度將供艦艇使用的通訊天線出售給印度，研判此舉有助印度擺脫對俄羅斯武器採購依賴的意圖。
日本政府有意出售的通訊天線，主要是搭載在海上自衛隊新型護衛艦上，正協調基於「防衛裝備品及技術移轉協定」賣給印度。
日本政府判斷，出售通訊天線符合日本「防衛裝備移轉三原則」，也就是屬於監視及掃雷等非攻擊用途。
如果順利出售，將是日本跟印度在2015年簽署協定後首例。日本藉由強化彼此安全保障合作關係，也有牽制跟印度有國境紛爭的中國之意。
目前協調出售的是外形像獨角獸的通訊天線UNICORN，搭載於2022年開始服役的海上自衛隊多功能護衛艦（FFM）上。以往的護衛艦會設置適用各波段的多座天線，但FFM重視匿蹤性能，為減少敵方電波反射，用遮罩蓋住多座天線。
今年9月在東京舉行的日印外交部長及國防部長「2+2會談」中，雙方確認將為實現UNICORN轉移而合作。日方還表示，支持印度推動武器進口管道多元化的努力。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111016
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
世銀：因為戰爭 烏克蘭貧困人口增10倍