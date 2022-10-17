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前政府採購間諜軟體 墨西哥調查是否違法

2022/10/17 14:34
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（中央社墨西哥市16日綜合外電報導）墨西哥檢察總長辦公室今天表示，他們正在調查前政府採購間諜軟體「飛馬」（Pegasus）一事，並要查明過程是否合法。

在墨西哥目前的政府否認監控記者及批評政府的人士後，檢察總長辦公室發聲明表示，有關「飛馬」的使用，目前正針對兩人進行調查，其中包括一位知名的前任官員。

間諜軟體「飛馬」是由以色列NSO集團（NSO Group）所開發，通常只賣給各國政府及執法單位。

墨西哥檢方在聲明中表示，他們正檢視前檢察總長辦公室以4.57億披索（約新台幣7.42億元）採購「飛馬」的案子，要確認這麼做是否有正當理由，且依循必要的公開招標程序。

在第2項調查中，墨西哥檢察總長辦公室表示，司法當局掌握NSO「非法銷售」飛馬的證據。不過，檢察總長辦公室並未提供更詳細的資訊。

本月稍早，NSO告訴路透社，他們只會在獲得以色列政府的核准後，提供「飛馬」的授權給主權國家和政府機構，一旦發現「飛馬」被用在非法用途後，就會終止合約。

NSO指出，他們不操作「飛馬」，不清楚售後使用的情況，也不蒐集客戶的資訊。

在監督組織通報至少有3名調查墨西哥侵犯人權人士的電話被安裝「飛馬」後，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）否認其政府的官員監控記者或反對派人士。羅培茲歐布拉多發表上述談話近兩週後，檢察總長辦公室發出上述聲明。

羅培茲歐布拉多在2018年競選期間承諾，將停止對平民的監控，他後來勝選。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111017

羅培茲歐布拉多
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