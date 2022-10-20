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女作家控性侵告誹謗 川普作證

2022/10/20 08:26
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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國前總統川普今天就時尚雜誌Elle前專欄作家卡洛爾誹謗案作證。卡洛爾先前指控川普20多年前性侵她，但川普否認並反控她說謊，卡洛爾之後控告誹謗。

現年78歲的卡洛爾指控川普1990年代在紐約市波道夫‧古德曼百貨公司（Bergdorf Goodman）試衣間性侵她，但川普否認，反控她說謊來宣傳自己的書。卡洛爾隨後於2019年11月控告當時還是總統的川普誹謗。

法新社報導，川普上週聲請延後作證，遭紐約聯邦法院法官凱普蘭（Lewis Kaplan）駁回。

代表卡洛爾的紐約律師事務所Kaplan Hecker & Fink在聲明中說：「我們很高興代表我們的當事人…我們今天能夠取得川普的證詞。」這家事務所接著表示，無法進一步置評。

凱普蘭上週對作證一事裁定表示，卡洛爾和川普應分別於本月14日和19日提供證詞。目前尚不清楚卡洛爾14日是否有提供證詞。

目前也不清楚川普是否從他在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-A-Lago）寓所提交宣誓證詞。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111020

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