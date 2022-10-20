愛立信和諾基亞獲利未達標 股價聞訊重挫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社斯德哥爾摩20日綜合外電報導）北歐電信設備巨擘愛立信和諾基亞今天雙雙公布第3季獲利低於市場預期，股價應聲重挫。這兩家公司表示，全球市場不確定性攀升。

法新社報導，斯德哥爾摩股市今天一開盤，愛立信股價隨即重摔逾11%；在赫爾辛基股市掛牌的諾基亞股價則挫跌4%。

愛立信在7至9月的第3季淨利為54億瑞典克朗（約4.8億美元），和去年同期相比衰退7%。也低於金融數據公司FactSet和彭博（Bloomberg）訪調分析師預估的57億和59億瑞典克朗區間。

愛立信獲利之所以滑降，部分是因為該公司以62億美元收購美國雲端通訊公司Vonage。

愛立信執行長鮑毅康（Börje Ekholm）表示，公司將持續以主動積極態度，檢視降低成本選項。

鮑毅康在聲明稿中表示：「成本效益對於在科技領先方面的投資，以及強化我們在不確定市場的韌性，也攸關重大。」

鮑毅康指出，在全球各地通膨攀升下，愛立信正在「進行價格調整」。

芬蘭的諾基亞（Nokia）今天公布第3季獲利成長22%，來到4.28億歐元（4.19億美元），低於市場分析師預估的5.14億至5.39億歐元區間。

諾基亞執行長隆德馬克（Pekka Lundmark）表示，季報成績證明了他正在「達成我們加速成長的壯志」。

隆德馬克表示：「隨著我們開始放眼2022年之後，我們看到我們營運所在的總體和地緣政治不確定攀升」

愛立信第3季淨銷售，從去年同期的563億瑞典克朗，增加至680億瑞典克朗。諾基亞的銷售則攀升16%，至62億歐元。

這兩家公司在莫斯科入侵烏克蘭後，退出俄羅斯市場，銷售因此受到了影響。

諾基亞在俄羅斯的淨銷售萎縮約7000萬歐元；愛立信則表示，退出俄羅斯市場造成銷售減少8000萬瑞典克朗。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111020