蒲亭視察動員士兵訓練 試射步槍展現增兵赴烏決心
2022/10/21 13:53（10/21 14:19 更新）
俄羅斯總統蒲亭20日訪問動員預備役人員培訓中心。（Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via 路透社）
（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天視察動員人員訓練情況，並親自試射狙擊步槍，表達對增兵前往烏克蘭的決心。
俄羅斯國營電視台的畫面顯示，身著黑衣的蒲亭（Vladimir Putin），參觀了位於莫斯科東南邊的利珊（Ryazan）地區一座射擊中心，並試用新研發的狙擊步槍，還擁抱了那裡的軍人。
蒲亭帶著護目鏡和耳罩，在偽裝網下用俄製SVD狙擊步槍開了幾槍。
隨後，蒲亭似乎要離開了，但他又折回來問現場的其中一名士兵說：「你的家裡有哪些人？」
那名應徵入伍的士兵說：「有1個女兒，5歲大。」
蒲亭抱了抱他，並祝他「一切順利」。
軍方人員也向蒲亭展示應徵入伍者的裝備，一整排的士兵中，部分人將背包打開，展示他們攜帶的物品。
蒲亭此行之前，有報導說，應徵入伍者的裝備不齊，引發反彈。
俄羅斯國防部表示，自從蒲亭發出動員令後，已有超過20萬人應徵入伍。
在烏克蘭
戰爭遭遇一連串挫敗後，俄羅斯發出動員令，徵召士兵前往支援烏克蘭戰場。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111021
為何俄羅斯烏克蘭爆發衝突？
俄羅斯11月25日在克里米亞半島旁的黑海海域克赤海峽，向3艘開往亞速海的烏克蘭海軍船艇開火並扣留3船，使俄烏間的緊張再度升溫。自俄羅斯2014年兼併克里米亞以來，烏克蘭東部衝突已造成超過一萬人喪生。
背景：
- 亞速海位於克里米亞東側、烏克蘭東部地區南側，亞速海北岸有兩座烏克蘭的港口，不僅是穀類等產品的出口港，也是燃煤的進口港。
- 俄羅斯與烏克蘭2003年所簽訂的條約，保障兩國船隻能在克赤海峽與亞速海自由航行。但在今年3月烏克蘭扣留一艘來自克里米亞的漁船後，俄羅斯很快也開始對往返烏克蘭港口的船隻檢查，種下衝突火種。
克里米亞與俄烏有什麼關係？
克里米亞原為烏克蘭的一個自治區，當地多數為俄語人口，因遭親俄武裝團體占據，公投決定加入俄羅斯後，被俄羅斯併入，但西方國家與烏克蘭視俄羅斯兼併為非法，成為冷戰後最嚴重的東西方危機之一。
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