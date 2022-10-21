蒲亭視察動員士兵訓練 試射步槍展現增兵赴烏決心

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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天視察動員人員訓練情況，並親自試射狙擊步槍，表達對增兵前往烏克蘭的決心。

俄羅斯國營電視台的畫面顯示，身著黑衣的蒲亭（Vladimir Putin），參觀了位於莫斯科東南邊的利珊（Ryazan）地區一座射擊中心，並試用新研發的狙擊步槍，還擁抱了那裡的軍人。

蒲亭帶著護目鏡和耳罩，在偽裝網下用俄製SVD狙擊步槍開了幾槍。

隨後，蒲亭似乎要離開了，但他又折回來問現場的其中一名士兵說：「你的家裡有哪些人？」

那名應徵入伍的士兵說：「有1個女兒，5歲大。」

蒲亭抱了抱他，並祝他「一切順利」。

軍方人員也向蒲亭展示應徵入伍者的裝備，一整排的士兵中，部分人將背包打開，展示他們攜帶的物品。

蒲亭此行之前，有報導說，應徵入伍者的裝備不齊，引發反彈。

俄羅斯國防部表示，自從蒲亭發出動員令後，已有超過20萬人應徵入伍。