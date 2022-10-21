俄羅斯：西方供烏克蘭武器正流入黑市

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，西方國家向烏克蘭供應的先進武器正流入黑市，然後落入中東、非洲中部和亞洲的極端主義分子及犯罪集團的手中。

自俄羅斯於2月24日對烏克蘭發動戰爭以來，西方國家便提供一系列武器給烏克蘭，希望能協助烏軍抵抗俄軍。俄國侵略烏克蘭是二次世界大戰以來歐洲最大規模的陸地侵略行動。

路透社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說，北大西洋公約組織（NATO）成員國總共送出至少700個火砲系統、8萬枚飛彈系統、80萬發砲彈和9000萬發彈藥。

沙卡洛娃告訴媒體說：「這些武器中有相當一部分已經或即將流入黑市。」

她說：「現在國際社會正面對這個問題。」但她並未為這番發言提出證據。

沙卡洛娃表示：「這些北約軍用貨物最終落入中東、非洲中部和東南亞的恐怖分子、極端分子和犯罪集團手中。」

西方領袖表示，他們希望幫助烏克蘭擊敗俄羅斯，不過，美國總統拜登想防止北約與俄羅斯之間直接對抗，而烏克蘭要求美國及其盟邦提供更多的武器。

但另方面，一些安全官員對此表示擔憂。

國際刑警組織（Interpol）祕書長史托克（Juergen Stock）6月曾表示，部分運往烏克蘭的先進武器，最終會落入組織犯罪集團手中。

歐洲刑警組織（Europol）7月曾說，該組織正與烏克蘭密切合作，以減少走私武器的威脅。

歐洲刑警組織還表示：「過去在戰區有觀察到一項潛在威脅，就是槍枝可能落入壞人之手。」

「至於烏克蘭戰爭，歐洲刑警組織就曾警告，槍枝和爆裂物在烏克蘭擴散，可能導致槍枝和彈藥透過既有走私管道或線上平台販運到歐盟的情況增加。一旦戰爭結束，這種威脅甚至可能更高。」

沙卡洛娃表示，歐盟是參與烏克蘭戰爭的一方，因為歐盟提供大量先進武器給烏克蘭。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111021