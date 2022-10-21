印度警方逮捕中國籍女子 冒充僧人疑為間諜

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德里警方20日在俗稱「西藏村」的藏人難民安置區，逮捕一名假冒佛教僧人的中國籍女子，並指稱她涉及「危害印度」的行為。圖為西藏村內的一座藏傳佛教寺廟。中央社記者林行健德里攝 111年10月21日

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（中央社記者林行健新德里21日專電）德里警方最近在俗稱「西藏村」的藏人難民安置區，逮捕一名假冒佛教僧人的中國籍女子，並指稱她涉及「危害印度」的行為。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天報導，這名女子化名Dolma Lama，持有尼泊爾身分證，警方昨天根據線報，在德里北部的西藏村將她逮捕，並控以共謀犯罪、冒名頂替、詐欺和偽造文書等罪名。

西藏村位於亞穆納河（Yamuna）河畔，是全印度逾40個西藏難民安置區之一，這些安置區住著許多早期逃離西藏的藏人，以及他們的第2代、第3代，外牆經常貼有反中國的海報或布條。

經調查，她的真實身分是蔡若（譯音Cai Ruo），中國海南省人士，2019年持中國護照入境，但後來卻以尼泊爾人的身分居留。

警方正在調查她是如何取得尼泊爾身分證、過去3年是誰資助她在印度生活，並指稱她涉及「危害印度」的行為，但未詳述細節。

另方面，「印度時報」（Times of India）則說，這名女子理短髮，穿著佛教僧服出入，涉嫌以此為掩飾，從事針對印度政府高層官員的間諜工作。（編輯：陳惠珍）1111021