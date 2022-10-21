印度軍用直升機墜毀至少3死 10月以來第2起

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（中央社記者林行健新德里21日專電）印度一架國產軍用直升機今天上午在偏遠山區墜毀，至少3人死亡。這是本月以來的第2起軍用直升機墜毀事件，若加上民用直升機意外，則已是第3起直升機墜毀事件。

根據印度軍方聲明，一架魯德拉型（Rudra）直升機上午10時45分左右墜毀於阿魯納查省（Arunachal Pradesh）上香縣（Upper Siang）偏遠山區。由於當地沒有聯外道路，搜救行動困難，現場找到的3具遺體當中，暫時只能運出2具。

阿魯納查省與西藏毗鄰，印度軍方表示，失事直升機是從利卡比里鎮（Lekabali）一座軍事哨站升空，執行「例行任務」。

印度司法部長、同時也是阿魯納查省國會議員芮吉朱（Kiren Rijiju），在推特貼出了失事山區冒煙的影片。

另據「今日印度」（India Today）電視台引述消息人士報導，直升機當時載有5人，意味著仍有兩人生死不明。

這是過去4天以來印度第2起直升機墜毀事件，若從本月初算起，則是第3起。

本月18日，一架載有6名朝聖者的民用直升機在北阿坎德省（Uttarakhand）克達那薩鎮（Kedarnath）山區墜毀，朝聖者加上駕駛員共7人死亡。

5日，印度陸軍一架國產「印度豹」（Cheetah）直升機在阿魯納查省達旺鎮（Tawang）一帶墜毀，機上2人一死一傷。（編輯：高照芬）1111021