英國防大臣不挑戰首相大位 傾向支持強生

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天表示，他不會出馬挑戰成為英國首相特拉斯（Liz Truss）的繼任者，而是傾向支持前首相強生（Boris Johnson）。

路透社報導，特拉斯於20日辭職、結束6週短暫任期後，尋求接替她的人，開始設法獲得100名保守黨國會議員的支持，也是這次黨魁競選的參選門檻。

華勒斯告訴記者，「我認為我的最佳價值是擔任國防大臣，保障民眾的國防安全，這是我一直在做，也是我計劃繼續做下去的工作，因此我這次不會挑戰成為首相」。

特拉斯的前任首相強生，以及當初與她競爭成為黨魁的前財相蘇納克（Rishi Sunak）目前呼聲最高，儘管這兩人都尚未正式表達參選意願。

華勒斯被問到會支持誰時，表示「現階段，我傾向於強生」。

但華勒斯也表示，針對那些使得強生結束3年任期，於上月被逼宮下台的醜聞，強生「還有一些問題需要回答」。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1111021