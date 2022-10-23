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海上邊界爭議 黎巴嫩繼以色列後續與敘利亞協商

2022/10/23 09:24
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（中央社貝魯特22日綜合外電報導）黎巴嫩代表團下週即將前往敘利亞，針對劃分兩國海上邊界一事展開協商。黎國官員表示，兩國總統今天已早一步針對此事進行討論。

路透社報導，黎巴嫩、敘利亞所處的地中海東岸有豐富天然氣資源，敘國去年核發執照給一間俄羅斯能源公司，讓這間俄企在一處黎國宣稱擁有主權的區域展開海上探勘，進而爆發爭端。

黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）稍早表示，在經美國斡旋多年的間接談判後，黎巴嫩與宿敵以色列已就黎國南部海上邊界達成共識，下一步將是劃定邊界。

黎巴嫩官員於今天會後告訴路透社，奧恩告訴敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）說，黎巴嫩傾向「就黎國北部海上邊界一事，與敘利亞展開協商」。

奧恩委任國會副議長沙柏（Elias Bou Saab）率代表團下週赴敘利亞大馬士革（Damascus）展開會談。沙柏之前就曾代表黎巴嫩，負責與以色列談判協商海上邊界問題。

敘利亞Sham FM廣播電台報導說，界線劃分的細節尚未獲得討論，且阿塞德提議透過兩國外交部進行直接會談。

兩國領袖曾於去年討論過界線劃分事宜。

黎巴嫩目前正深陷政治和經濟危機，奧恩的總統任期10月31日到期，3個國會會期都未能選出繼位人選。

敘利亞政府去年重拾多個在2011年衝突中丟失給反對派的領土後，去年舉行選舉，並由阿塞德取得另一個7年總統任期。這場選舉被敘利亞反對派怒嗆，也遭西方批為鬧劇。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111023

巴夏爾．阿塞德
土耳其媒體：艾爾段希望會見敘利亞總統
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