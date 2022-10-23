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北約秘書長賀梅洛尼就任義大利總理 期待合作

2022/10/23 09:52
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（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）向今天就任義大利總理的梅洛尼（Giorgia Meloni）致賀，並表示期待與她合作。

法新社報導，史托騰柏格推文道：「恭喜您獲任命為總理。」

「義大利是北約創始成員，致力於跨大西洋連結，也在一個更危險的世界中對安全做出重要貢獻。我期待與您合作。」

梅洛尼推文致謝說：「已經準備與北約合作，這不僅是一個軍事聯盟，還是一個我們永遠不會停止支持的、共同價值觀的堡壘。」

梅洛尼承諾與北約密切合作，與她聯合政府夥伴的立場形成鮮明對比，因為這些夥伴都被認為與俄羅斯關係密切。

其中之一是現任副總理薩爾維尼（Matteo Salvini），他是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Puti）的長期支持者。

另一位則是前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi），本週他在外洩錄音中談到與莫斯科的友好關係，並似乎把俄羅斯在烏克蘭的戰爭歸咎於烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111023

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