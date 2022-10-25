黎巴嫩總統歷經4輪投票仍難產 權力真空難解

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（中央社貝魯特24日綜合外電報導）黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）任期將在1週後結束，但國會今天第4輪投票仍無法選出繼任人選，3年來已為經濟崩潰所苦的黎巴嫩，危機四伏狀況恐進一步加深。

法新社報導，奧恩下台日期逼近，但黎巴嫩仍由看守政府領導，因為主要政黨無法達成共識，遲遲不能選出一個合適的政府接替5月份任期即已屆滿的政府。

上月以來國會歷經4輪投票，但沒有1位候選人能取得政黨的足夠支持，讓人擔心權力真空延續，這對過去3年貨幣貶值超過90%、國民看著銀行存款蒸發的黎巴嫩來說，將是不可承受之重。

捐助者疑慮仍深，要他們解凍數十億美元的紓困基金，非得有基本的政治合作不可。

英國皇家國際事務研究所（Chatham House）中東及北非部主任哈蒂柏（Lina Khatib）表示：「奧恩任期結束後最可能的場景就是總統權力繼續真空，直到黎巴嫩大黨就人選達成共識為止。」

議員毛華德（Michel Moawad）今天在國會贏得最多選票，取得128席國會中39位議員支持，但距離贏得總統大位的86票仍有很大差距。

其他領先者還包括出身政治世家、曾任部長的弗朗吉亞（Sleiman Frangieh），他和「真主黨」（Hezbollah ）關係密切，也和敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）有私交。

有伊朗撐腰的「真主黨」並未正式為任何候選人背書，但一般認為弗朗吉亞是真主黨偏好的人選。

和真主黨接近的消息人士告訴法新社，伊朗的宿敵沙烏地阿拉伯不會支持弗朗吉亞，因為他與沙國不願接觸的敘利亞關係密切。

毛華德則與美國關係良好，他多次要求真主黨解除武裝。

依照黎巴嫩長期以來的權力分享制度，總統大位會保留給天主教馬龍派（Maronite Christian）教徒。

支持毛華德的卡泰伯黨（Kataeb Party）議員漢卡奇（Elias Hankash）表示，真主黨壓寶權力真空，為的是讓對手疲憊不堪，然後就能藉由「脅迫達成協議」。

2019年黎巴嫩爆發嚴重的金融崩潰，陷入近代史上全球最慘重的經濟危機之一，若要取得國際貨幣基金（IMF）貸款就得著手改革，但至今改革多未開始進行。

一位西方外交界人士告訴法新社：「黎巴嫩現在最不需要的就是政治危機，黎巴嫩需要的是領導力，來推動落實國際貨幣基金協議所需的改革。」（譯者：鄭詩韻/核稿：楊明暐）1111025