美司法部起訴13中國人 北京稱破壞中美執法合作

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（中央社台北25日電）美國司法部24日宣布起訴13名涉嫌為北京情報機構工作的中國公民，並指控中國干涉美國司法體系。中國外交部發言人汪文斌今天說，不了解具體情況，但美方的作為破壞了中美執法合作的基礎。

法新社報導，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）24日宣布起訴13名涉嫌為北京情報機構工作的中國公民，指他們涉及3個不同的案件，分別是中國情報人員在美國境內騷擾異議人士、試圖干預據信是華為（HUAWEI）的中國電信巨擘遭起訴案，以及施壓美國學者為他們工作。

賈蘭德指出，這些案件顯示，中國「試圖干涉美國個人的權利和自由，並破壞我們保護這些權利的司法體系」。他在記者會還說：「司法部不會容忍任何外國勢力企圖破壞作為我們民主基礎的法治。」

根據北京日報app（應用程式），中國外交部今天的例行記者會上，汪文斌回覆相關問題時說，他不了解有關案件的具體情況。

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但他強調，中方一貫要求中國公民遵守所在國法律法規，「美國執法部門一些人抱持冷戰零和思維和意識形態偏見，一再捏造各種借口和謊言汙衊抹黑中方，無理打壓中國企業，公然為中方逃犯提供庇護，阻擾破壞中國追逃追贓努力，讓美國淪為了腐敗分子和不法之徒的避風港」。

汪文斌說，美方所作所為「站在了正義和法治的對立面，破壞了中美執法合作的基礎，也損害了美方自身形象」。中方敦促美方這些人改弦更張，停止對中國的「無端攻擊」，中方將繼續維護中國公民正當合法權益。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1111025