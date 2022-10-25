俄法院駁回美國女籃明星格林納上訴 維持9年徒刑

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（中央社俄羅斯克拉斯諾戈爾斯克25日綜合外電報導）美國女子職籃WNBA球星格林納（Brittney Griner）被控持有和走私含大麻油的電子菸匣入境俄羅斯，遭判刑9年，俄國一間法院今天駁回她的上訴。

路透社報導，格林納與律師要求無罪釋放，或至少縮短刑期。他們主張，9年徒刑與犯行不僅不成比例，也背離俄國司法實務。

主審法官則表示，除把審前拘留計入服刑時間，將維持既有判決，「不做改變」。

曾拿下兩屆奧運金牌的格林納2月17日在莫斯科機場被捕，一週後，俄羅斯就揮軍入侵烏克蘭，她的案件也無可避免地被放在美俄關係危機脈絡中檢視。

出席聆審的美國駐莫斯科臨時代辦魯德（Elizabeth Rood）形容這項判決「過重且不成比例」。

檢方表示，格林納8月4日被判在流放地（penal colony）服刑9年很「公正」，但律師博伊科夫（Alexander Boykov）當庭表示：「捫心而論，沒有法官會真心認為格林納的9年徒刑符合俄國刑法。」

他列出一系列判決程序瑕疵，並要求改判無罪，但他也說：「如果法院想懲罰她，應該給予她『公正』的新判決並減輕懲罰。施加於格林納的刑期嚴重性和殘忍度，讓全世界都感到震驚。」

格林納獲准在莫斯科郊外新格里希諾鎮（Novoye Grishino）看守所，透過即時視訊對法官做最後陳述，她提到自己被拘留8個月和兩次審判期間有多煎熬。格林納說：「犯下更嚴重罪行的人，刑期都比我少。」

如她原先受審時所言，格林納對自己的無心之過致歉，強調「我不是故意這麼做」，並請求法院考量自己認罪。她曾解釋自己使用醫用大麻來舒緩運動傷害造成的疼痛，但俄羅斯境內禁止使用娛樂和醫用大麻。

32歲的格林納身穿黑紅色襯衫，在牢房內或坐或站，有時低著頭，有時倚著白色欄杆。被問到是否明白判決結果時，她簡短回答：「是。」

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國會繼續與俄羅斯交涉，好將格林納帶回家。

蘇利文在聲明中表示：「我們獲悉俄國傳出的消息，格林納今天被迫再度經歷一場虛假的司法程序後，將繼續在無法忍受的情況下被不當拘留。」

蘇利文說，拜登政府「持續透過每種可用管道與俄國交涉」，並將盡全力把格林納帶回家，同時也會支持和聲援被關押在俄國的其他美國人。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1111025