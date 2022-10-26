李顯龍賀蘇納克任英相 祝順利促進英國穩定團結

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（中央社記者侯姿瑩新加坡26日專電）英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）25日就職。新加坡總理李顯龍致函蘇納克表達祝賀，期盼強化雙邊關係，並祝福他順利促進英國穩定與團結。

蘇納克是英國今年以來第3位首相，昨天就任，世界各國領導人紛紛致意。李顯龍也代表新加坡政府致函表達祝賀。

根據新加坡外交部提供資料，李顯龍在信中表示，蘇納克就任英相的時間點正值全球多國面臨重大挑戰，必須處理因地緣政治緊張情勢、俄烏戰爭及通貨膨漲升溫而產生的複雜問題。「各國合作因應這些挑戰並探索合作機會，至關重要」。

他說，新加坡與英國都強力支持以規則為基礎的多邊秩序、捍衛國際法的重要。兩國關係淵源長久，雙方合作涵蓋貿易、投資、安全及防衛、研究及創新、數位及綠色經濟等領域。

另外，李顯龍祝福蘇納克一切順利，促進英國穩定及團結。他也希望兩國合作強化彼此長期且友善的雙邊關係。

英國前首相特拉斯（Liz Truss）因提出減稅預算案引起經濟和政治混亂，上週請辭下台，成為英國歷來在位時間最短的首相，隨後由蘇納克繼任。

現年42歲的蘇納克昨天發表就任後第一場演說，除表示會改正特拉斯犯下的錯誤，也承諾會把經濟穩定與信心作為自己的施政核心。

印度裔的蘇納克不僅是英國史上第一位非白人首相，也是超過200年來最年輕的一位。（編輯：馮昭）1111026